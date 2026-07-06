00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, analiza del entusiasmo a la ejecución: el Perú y la IA, jugando en pared
Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, analiza del entusiasmo a la ejecución: el Perú y la IA, jugando en pared
Por Mario Rodríguez

Mientras el mundo mira el Mundial, no puedo evitar pensar en una jugada en particular: la pared. Esa en la que un jugador le pasa la pelota a un compañero y sigue corriendo, confiando en que se la devolverá al espacio. Es pura confianza, pura sincronía, puro entendimiento. Y creo que eso es exactamente lo que el Perú necesita construir con la IA: una pared bien jugada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.