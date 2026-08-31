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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, analiza en trabajo en constante cambio, ¿se transforma el propósito?
Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, analiza en trabajo en constante cambio, ¿se transforma el propósito?
Por Mario Rodríguez

Quienes me conocen saben que sigo con especial interés la evolución de los agentes de inteligencia artificial. No solo por lo que ya pueden hacer, sino por una pregunta que me parece mucho más relevante: ¿qué nuevas formas de trabajar pueden ayudarnos a construir?

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.