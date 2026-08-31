Quienes me conocen saben que sigo con especial interés la evolución de los agentes de inteligencia artificial. No solo por lo que ya pueden hacer, sino por una pregunta que me parece mucho más relevante: ¿qué nuevas formas de trabajar pueden ayudarnos a construir?

Hace poco, Jared Spataro, Chief Marketing Officer de AI at Work en Microsoft, compartió una reflexión sobre la llegada de los llamados autopilots: agentes que no esperan una instrucción a cada paso, sino que permanecen activos, operan con una identidad y permisos definidos y mantienen el trabajo en movimiento dentro de límites previamente establecidos.

Antes de una gran decisión hay una enorme cantidad de trabajo invisible: recopilar información, actualizar pendientes, verificar datos y mover contexto entre sistemas. Es indispensable para sostener la operación, pero también consume una gran cantidad de atención. Allí aparece una de las mayores oportunidades de los autopilots.

Nuestra relación con la IA ha evolucionado rápidamente. Primero aprendimos a conversar con ella. Hoy contamos con estructuras que combinan modelos, instrucciones, herramientas, memoria y estándares para ejecutar tareas completas. El siguiente paso son estos agentes persistentes, capaces de observar un entorno, detectar cambios y avanzar hacia un objetivo sin que una persona tenga que activar cada movimiento.

Microsoft presentó en Build 2026 a Scout, su primer agente de esta categoría. Scout está diseñado para mantenerse activo en segundo plano, ayudar a coordinar el trabajo y actuar dentro de las políticas y permisos definidos por cada organización.

La promesa es enorme, pero no consiste simplemente en hacer más rápido lo mismo de siempre. Consiste en redistribuir mejor el trabajo. Que los agentes asuman parte de la coordinación y la continuidad operativa, mientras las personas dedican más tiempo al criterio, la creatividad, las relaciones y las decisiones que realmente requieren juicio humano.

Y aquí empieza la conversación importante. ¿Qué puede ejecutar un agente sin aprobación? ¿Cuándo debe limitarse a recomendar? ¿Quién responde por sus resultados? ¿Cómo medimos su impacto y sus riesgos? La autonomía sin reglas no es transformación. Por eso, cuanto más capaces sean los agentes, más importante será diseñar límites claros, trazabilidad y responsabilidad humana.

También habrá un desafío de liderazgo. Tenemos que rediseñar procesos, aprender a delegar de una manera distinta y evitar que la automatización se convierta simplemente en más velocidad para procesos que ya deberían cambiar.

Los autopilots pueden cambiar profundamente la manera en que trabajamos, pero no deberían cambiar el propósito que le damos al trabajo. La IA puede ayudarnos a ejecutar mejor y liberar tiempo de tareas que queremos delegar. El criterio, el juicio y la responsabilidad siguen siendo nuestros. También permanece aquello que nos llevó a elegir una profesión y a querer generar impacto desde ella.

La tecnología puede tomar parte del volante operativo. El destino, sin embargo, nos corresponde decidirlo a nosotros.