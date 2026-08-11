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Resumen

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Meta ingresa al campo de los modelos de inteligencia artificial locales. (Foto: EFE)
Meta ingresa al campo de los modelos de inteligencia artificial locales. (Foto: EFE)
Por Agencia Europa Press

Meta ha presentado su nuevo modelo abierto Muse Glimmer que, con 30.000 millones de parámetros, se ejecuta en de forma local tanto en ordenadores como en una única GPU de consumo, sin necesidad de conexión a la nube.

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