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Ante un ataque, el dispositivo aislado sigue en contacto con Microsoft Defende.
Ante un ataque, el dispositivo aislado sigue en contacto con Microsoft Defende.
/ MICROSOFT.
Por Agencia Europa Press

Microsoft prepara una protección adicional para las organizaciones frente a los ciberataques, con el aislamiento automático del dispositivo afectado para evitar que se extienda al resto del sistema.

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