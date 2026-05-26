Resumen

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Al menos el 9% de estudiantes universitarios ya utiliza inteligencia artificial para hacer trampa en sus trabajos académicos
Al menos el 9% de estudiantes universitarios ya utiliza inteligencia artificial para hacer trampa en sus trabajos académicos
/ Unsplash
Por Redacción EC

Cada vez más alumnos obtienen notas sobresalientes en clases, un fenómeno que está ligado al incremento del uso de la inteligencia artificial. Desde 2022, cuando salió ChatGPT, el incremento se ha disparado hasta un 30%, sobre todo en asignaturas relacionadas a la escritura y programación, mientras que, en cursos con presentaciones orales, el efecto es menor.

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