Perú encabeza el listado de países productores de papa en América Latina, superando a naciones como México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Este logro cobra especial relevancia cada 30 de mayo, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la papa, una jornada dedicada a reconocer la importancia de este tubérculo originario de los Andes. La conmemoración busca resaltar no solo la diversidad de sus más de 3,000 variedades, sino también su valor nutricional, su aporte a la seguridad alimentaria y el papel fundamental que desempeña en la economía de más de 700 mil familias peruanas.

Esta efeméride, instaurada para revalorar el legado agrícola del país, también refuerza la identidad cultural vinculada al cultivo ancestral de la papa.

Mediante la Resolución Suprema N.º 009-2005-AG, el Estado peruano oficializó la celebración del Día Nacional de la Papa cada 30 de mayo. Esta fecha fue establecida con el propósito de rendir homenaje a un alimento que, más allá de su valor nutricional, desempeña un papel clave en la seguridad alimentaria del país y del mundo. La normativa destaca que el cultivo de la papa está profundamente arraigado en la historia, la identidad cultural, la gastronomía y la economía nacional.

¿Por qué debemos valorar la papa?

El documento también subraya la urgencia de revalorar la riqueza genética de la papa peruana, así como las prácticas agrícolas ancestrales que la acompañan, muchas de ellas heredadas de generaciones de campesinos andinos. Asimismo, se busca fomentar el consumo interno tanto del tubérculo como de sus derivados. No es casual que la celebración se realice en mayo: es precisamente entre mayo y junio cuando se concentra la mayor parte de la producción nacional, con óptimas condiciones climáticas para la cosecha, especialmente en las zonas altoandinas.

Las propiedades nutritivas de la papa

La celebración del Día Nacional de la Papa este viernes 30 de mayo de 2025 será una buena ocasión para volver a destacar cada una de las bondades, propiedades e importancia económica que se desprende de su comercialización, producción y venta.

Desde que se encontraron los primeros vestigios de papa durante unas excavaciones realizadas en las cercanías del pueblo de Chilca en 1976, este tubérculo empezó a ocupar un lugar importante en la economía agrícola del Perú con un cultivo aportante que actualmente es del 13 % al Producto Bruto Interno (PBI).

Junto al arroz, la papa constituye uno de los alimentos de mayor producción e importancia a nivel nacional, y a la vez proporciona grandes beneficios para el organismo.

Vitamina C, 35 % de materia seca, 23 mg de hierro, 89 kilos de calorías, su fácil digestibilidad, y poder antioxidante, son algunas de las propiedades que impactan en el bienestar de las personas, y facilitan la prevención de enfermedades cancerígenas y degenerativas, limpian el cuerpo de toxinas, fortalecen la piel y protegen de un ataque cardíaco.