Por Redacción EC

Perú encabeza el listado de países productores de papa en América Latina, superando a naciones como México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Este logro cobra especial relevancia cada 30 de mayo, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la papa, una jornada dedicada a reconocer la importancia de este tubérculo originario de los Andes. La conmemoración busca resaltar no solo la diversidad de sus más de 3,000 variedades, sino también su valor nutricional, su aporte a la seguridad alimentaria y el papel fundamental que desempeña en la economía de más de 700 mil familias peruanas.