El regreso de Maomao a la pantalla ya es una realidad. Tras el rotundo éxito de sus entregas previas, la adaptación animada del fenómeno literario de Natsu Hyuuga se prepara para dominar de nuevo la conversación en la comunidad del anime. Si quieres estar al día con cada detalle oficial sobre la Temporada 3 de “The Apothecary Diaries” (Kusuriya no Hitorigoto), aquí te recopilamos la fecha exacta de lanzamiento, la estructura de la temporada, la plataforma de emisión y los proyectos adicionales de la franquicia.

Fecha de estreno oficial de la Temporada 3 de “The Apothecary Diaries”

Es oficial: la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se estrenará el 2 de octubre de 2026. El anuncio llegó acompañado de un tráiler promocional y nuevas imágenes clave que adelantan la escala de las intrigas políticas a las que se enfrentará nuestra perspicaz boticaria.

La serie formará parte del bloque estelar de anime de otoño de 2026 en la televisión japonesa, ocupando nuevamente un lugar de honor dentro de la programación.

Formato de emisión: ¿Cómo se dividirá la tercera temporada?

La tercera temporada mantendrá el estándar de producción de alta calidad y se emitirá en formato de cuartes divididos (split-cour):

Parte 1 (First Cour): Inicia su emisión el 2 de octubre de 2026 durante la temporada de Otoño 2026.

Inicia su emisión el durante la temporada de Otoño 2026. Parte 2 (Second Cour): Tras una breve pausa de mitad de temporada, la segunda mitad se estrenará en abril de 2027 como parte de la temporada de Primavera 2027.

Este formato permite al equipo de animación mantener los altos estándares estéticos que han caracterizado al show desde su debut.

Dónde ver la Temporada 3 en streaming (Crunchyroll y Netflix)

La distribución global de los nuevos episodios seguirá un esquema bien definido:

Crunchyroll: Transmitirá la serie en simuldub y simulcast de manera exclusiva para América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Oceanía, Medio Oriente y el Subcontinente Indio . Los episodios estarán disponibles con subtítulos e idioma original pocas horas después de su emisión en Japón.

Transmitirá la serie en simuldub y simulcast de manera exclusiva para . Los episodios estarán disponibles con subtítulos e idioma original pocas horas después de su emisión en Japón. Netflix: Contará con los derechos de transmisión únicamente para regiones seleccionadas de Asia.

Elenco, equipo de producción y tema musical de apertura

El núcleo del equipo creativo y el reparto principal regresan para dar vida a esta nueva etapa:

Estudio de Animación: La producción sigue a cargo del reconocido estudio OLM .

La producción sigue a cargo del reconocido estudio . Dirección: Akinori Fudesaka asume el mando de la dirección para esta tercera entrega.

asume el mando de la dirección para esta tercera entrega. Reparto de voces: Aoi Yuuki regresa como la inolvidable Maomao, mientras que Takeo Otsuka vuelve a prestar su voz al enigmático Jinshi.

Aoi Yuuki regresa como la inolvidable Maomao, mientras que Takeo Otsuka vuelve a prestar su voz al enigmático Jinshi. Nuevas incorporaciones: Se confirma la llegada de la actriz de voz Reina Ueda , quien interpretará a Bai Niangniang , un personaje misterioso que desempeñará un rol clave en la trama política de esta temporada.

Se confirma la llegada de la actriz de voz , quien interpretará a , un personaje misterioso que desempeñará un rol clave en la trama política de esta temporada. Opening: El tema de apertura para esta entrega lleva por título “Kumo o Nukekazashimo e Watashidake”, interpretado por la aclamada banda Yorushika.

Trama de la Temporada 3: Misterios en la corte exterior

Aunque los detalles específicos se mantienen bajo reserva para evitar spoilers del material original, la tercera temporada se adentrará en el arco donde Maomao debe equilibrar sus deberes habituales de prueba de venenos e investigación medicinal con conspiraciones de mayor alcance fuera del Palacio Trasero.

La relación entre Jinshi y Maomao también continuará evolucionando, mientras los secretos del linaje real e intrigas diplomáticas ponen a prueba la astucia de la joven boticaria.

Película y proyectos adicionales de la franquicia

El universo de “The Apothecary Diaries” no se detiene en la pantalla chica. Junto al anuncio de la Temporada 3, el comité de producción confirmó varios proyectos clave:

Película animada para cines: Se estrenará en salas japonesas el 11 de diciembre de 2026. Contará con una historia completamente original escrita bajo la supervisión directa de la autora Natsu Hyuuga. Videojuego oficial: Se anunció el título The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother, un juego de misterio con historia inédita programado para principios de 2027 en Nintendo Switch, PlayStation 5 y PC.

La Temporada 3 de “The Apothecary Diaries” se consolida como uno de los estrenos más importantes del año. Prepara tu calendario para el 2 de octubre de 2026 en Crunchyroll y mantente atento a los nuevos misterios que Maomao resolverá en esta fascinante historia.