La franquicia de “JoJo’s Bizarre Adventure” atraviesa uno de sus momentos más importantes con la llegada de la adaptación animada de su séptima parte, Steel Ball Run. Tras el lanzamiento del episodio inicial especial que marcó el arranque de la mítica carrera a través de Estados Unidos, los seguidores del anime finalmente conocen la fecha exacta en la que la historia continuará su curso en el catálogo global de Netflix.

En esta nota te compartimos la fecha oficial de lanzamiento, el formato de emisión confirmado, la cantidad de episodios que componen este bloque y los eventos clave que marcarán el destino de Johnny Joestar y Gyro Zeppeli.

¿Cuándo se estrena “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run 2nd STAGE” en Netflix?

El estreno oficial de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run - 2nd STAGE” en Netflix está programado para el viernes 25 de septiembre de 2026.

A diferencia de lo sucedido con entregas previas como Stone Ocean, donde la plataforma apostó por lanzar bloques masivos de episodios de forma simultánea, esta nueva etapa adoptará una estrategia de emisión diferente para acompañar la transmisión en la televisión japonesa.

Fecha de inicio: 25 de septiembre de 2026.

25 de septiembre de 2026. Plataforma: Netflix (disponible en simulcast a nivel global).

Netflix (disponible en simulcast a nivel global). Modalidad de estreno: Emisión de un episodio nuevo cada viernes.

Esta modalidad semanal revive la tradición entre la comunidad de fanáticos conocida como los “JoJo Fridays”, permitiendo que la audiencia comente y analice cada enfrentamiento y revelación semana a semana.

¿Cuántos episodios tendrá “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run - 2nd STAGE”?

Esta segunda entrega del anime contará con un total de 11 episodios.

Aunque comercialmente este bloque lleva el nombre de 2nd STAGE, en términos narrativos adaptará tanto la segunda como la tercera etapa de la carrera descritas en la obra original de Hirohiko Araki. Con esta cantidad de capítulos, la producción buscará abarcar detalladamente el avance de los competidores desde las zonas desérticas del sudoeste norteamericano hasta el ingreso a los territorios más hostiles del recorrido.

El estudio a cargo de la animación vuelve a ser David Production, manteniendo la continuidad estética y la fidelidad técnica que han caracterizado a las adaptaciones de la franquicia desde sus primeras partes.

¿De qué trata la 2nd STAGE de “Steel Ball Run”?

La trama de esta nueva tanda de episodios retoma la travesía inmediatamente después de los eventos del especial de 47 minutos emitido en marzo, el cual estableció las bases del evento deportivo organizado por Stephen Steel y presentó a los principales participantes en San Diego.

En la 2nd STAGE, la competencia abandona las cercanías de la costa para adentrarse en los peligros del desierto. Los puntos principales que impulsarán la narrativa incluyen:

La Palma del Diablo (Devil’s Palm): Una anomalía geográfica aterradora y cambiante que pondrá al límite la resistencia física y mental de los jinetes. En este entorno, las condiciones extremas obligarán a los protagonistas a comprender los fenómenos sobrenaturales que rodean el trayecto. El descubrimiento del Cadáver Sagrado: Comienza a revelarse la verdadera razón detrás de la organización de la carrera. La búsqueda de las reliquias místicas ocultas a lo largo de Estados Unidos se convierte en el motor central de la historia, involucrando intereses políticos y oscuras conspiraciones. Evolución de habilidades y Stands: Johnny Joestar continuará desarrollando el dominio de su habilidad de uñas giratorias impulsada por el Spin, mientras que Gyro Zeppeli profundizará en las aplicaciones tácticas y la técnica de las esferas de acero transmitida por su familia. Primeros enfrentamientos letales: Aparecen en escena los primeros asesinos y usuarios de Stand enviados específicamente para interceptar a los líderes de la competencia y apoderarse de los fragmentos del cuerpo divino.

Reparto de voces y producción del anime

El elenco de actores de voz (seiyūs) para los roles principales mantiene la alineación presentada al inicio de la temporada:

Johnny Joestar: Voceado por Shogo Sakata .

Voceado por . Gyro Zeppeli: Voceado por Yohei Azakami.

La dirección y el diseño de personajes continúan priorizando el estilo artístico detallado del manga, capturando las poses características, la paleta cromática dinámica y la ambientación del wéstern clásico entrelazado con elementos sobrenaturales.

No olvides marcar el 25 de septiembre en tu calendario para seguir el camino de los corredores en esta nueva fase de la “Steel Ball Run” a través de Netflix.