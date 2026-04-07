La espera para los fanáticos de los stands y las carreras de caballos está por terminar. Tras el éxito de las entregas anteriores, Netflix ha compartido actualizaciones cruciales sobre el futuro de la adaptación al anime de la séptima parte de la obra de Hirohiko Araki: “Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run“.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de Steel Ball Run?

De acuerdo con los comunicados más recientes, la producción de la serie ya está en marcha y avanzando a paso firme. Netflix ha confirmado que la siguiente parte de la temporada tiene programado su estreno para el otoño de 2026 (lo que sería primavera en esta parte del mundo).

Thank you for all the incredible support for STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure. The series is currently in production and will be available for everyone to enjoy. We are planning a split‑cour release across the entire run of episodes. The next cour (2nd STAGE) will begin… — Netflix Anime (@NetflixAnime) April 6, 2026

Esta ventana de lanzamiento asegura que el equipo de animación tenga el tiempo necesario para mantener la calidad visual que una historia tan compleja como la de Johnny Joestar y Gyro Zeppeli requiere.

Formato de estreno: Episodios semanales en Netflix

A diferencia de otros lanzamientos de la plataforma que se estrenan en bloques completos (“maratón”), se ha revelado que Steel Ball Run seguirá un formato de emisión semanal. Este calendario responde a una estrategia planificada desde el inicio por el comité de producción, buscando mantener la conversación activa entre la comunidad de fans durante varios meses.

“Este calendario es parte del plan original y refleja los deseos del comité de producción para garantizar la mejor experiencia posible”.

El mensaje de Netflix a la comunidad de JoJo’s

El equipo detrás del proyecto no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer el apoyo masivo de los seguidores. Han destacado que la pasión y energía de los fans es el motor principal del trabajo que se está realizando.

La paciencia será clave mientras nos acercamos a finales de 2026, pero la promesa es clara: una adaptación a la altura de la épica carrera a través de Estados Unidos que cambió el universo de JoJo para siempre.

Ficha Técnica: Steel Ball Run