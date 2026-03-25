La espera había terminado para los fanáticos de la obra de Hirohiko Araki, pero el estreno de la séptima parte de la franquicia ha generado tantas dudas como emoción. Tras el espectacular lanzamiento del primer episodio de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” en Netflix, la comunidad se pregunta: ¿Cuándo llegará el capítulo 2? Aquí recopilamos toda la información oficial y las fechas clave.

Todo lo que se sabe del estreno del Capítulo 2 de Steel Ball Run

A día de hoy, 25 de marzo de 2026, Netflix no ha habilitado el segundo episodio en su plataforma ni ha actualizado su sección de “Próximamente” con una fecha específica. A diferencia de lo que ocurrió con series anteriores, el estudio David Production parece estar apostando por un formato de producción de altísima calidad que requiere tiempos de entrega más flexibles.

El primer episodio, que cubrió la “1ra Etapa” de la carrera en un especial de 47 minutos, se estrenó el pasado 19 de marzo. El hecho de que no haya un nuevo episodio esta semana sugiere que la serie no seguirá un ritmo de emisión semanal convencional, al menos por ahora.

El formato de estreno en Netflix: ¿Lotes o episodios especiales?

Uno de los temas más debatidos es cómo distribuirá Netflix el resto de la temporada. Tras la experiencia con “Stone Ocean”, existen dos posibilidades que cobran fuerza en la industria:

Estreno por Etapas: Siguiendo la estructura del manga, Netflix podría lanzar la serie en bloques que representen las etapas de la carrera Steel Ball Run (1st Stage, 2nd Stage, etc.), tratándolos como “películas” o especiales de larga duración.

Siguiendo la estructura del manga, Netflix podría lanzar la serie en bloques que representen las etapas de la carrera Steel Ball Run (1st Stage, 2nd Stage, etc.), tratándolos como “películas” o especiales de larga duración. Emisión por Temporadas (Split Cour): Otra opción es que estemos ante un bloque inicial de episodios seguido de un descanso de varios meses para mantener la calidad de la animación, especialmente en las complejas escenas de caballos en 3D y CGI.

Fecha clave: El anuncio oficial en AnimeJapan 2026

Para los seguidores que buscan una respuesta definitiva, todas las miradas están puestas en el evento AnimeJapan 2026, que se llevará a cabo este fin de semana (28 y 29 de marzo).

Se ha confirmado un panel dedicado exclusivamente a Steel Ball Run donde participarán los directores Yasuhiro Kimura y Hideya Takahashi. Se espera que durante este panel se revele el calendario oficial de lanzamientos para lo que resta del año 2026 y, muy probablemente, el tráiler del segundo capítulo.

Ficha técnica y dónde ver Steel Ball Run oficialmente

Si quieres estar al día con la carrera por el desierto, esta es la información técnica que debes conocer: