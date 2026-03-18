El esperado anime “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” finalmente llega este jueves 19 de marzo de 2026, marcando uno de los estrenos más importantes del año. La serie debutará con un episodio especial de 47 minutos, que introduce la historia y a sus personajes principales. ¿A qué hora estará disponible el capítulo 1 en Netflix? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora confirmada del capítulo 1 de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”

El capítulo 1 de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” se estrena este el jueves 19 de marzo a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 1:00 a.m.

Colombia: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Chile: 4:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

Perú: 2:00 a.m.

Bolivia: 3:00 a.m.

Paraguay: 4:00 a.m.

Uruguay: 4:00 a.m.

España: 9:00 a.m. (hora peninsular)

Dónde ver “Steel Ball Run”: estreno exclusivo

Vía Netflix

“JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” se estrenará exclusivamente en Netflix, sin emisión en TV ni otras plataformas de streaming.

Cómo ver “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” en Netflix

Para ver el estreno del capítulo 1, solo necesitas una suscripción activa a Netflix.

Sigue estos pasos:

Ingresa a Netflix desde tu TV, celular, tablet o PC

Busca “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”

Selecciona el episodio titulado “1st STAGE”

Dale play desde el 19 de marzo de 2026

El lanzamiento será simultáneo a nivel mundial, por lo que podrás verlo en Perú desde el mismo día.

Lista de personajes de “Steel Ball Run”

Estos son los personajes principales que veremos en el inicio del anime:

Johnny Joestar – Ex jinete prodigio que queda paralizado y busca redención

– Ex jinete prodigio que queda paralizado y busca redención Gyro Zeppeli – Misterioso competidor con habilidades únicas

– Misterioso competidor con habilidades únicas Diego Brando – Rival ambicioso inspirado en el legado de los Joestar

– Rival ambicioso inspirado en el legado de los Joestar Lucy Steel – Joven clave dentro de la conspiración

– Joven clave dentro de la conspiración Steven Steel – Organizador de la carrera Steel Ball Run

– Organizador de la carrera Steel Ball Run Pocoloco – Competidor con una suerte extraordinaria

– Competidor con una suerte extraordinaria Sandman – Guerrero con habilidades especiales

La historia se centra en una épica carrera de caballos a través de Estados Unidos, donde múltiples participantes luchan por la victoria mientras descubren una conspiración mayor.

Tráiler oficial de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”

Ficha técnica de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”