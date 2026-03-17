El fenómeno global de la película animada K-Pop Demon Hunters continuará. Netflix ha confirmado oficialmente que la historia de las cazadoras de demonios del grupo HUNTR/X tendrá una secuela en desarrollo, con el regreso de sus directores originales. Tras convertirse en uno de los mayores éxitos de la plataforma, la historia de Rumi, Mira y Zoey volverá con una nueva aventura que promete expandir el universo del popular anime musical que mezcla K-pop, acción sobrenatural y animación.

Los directores Maggie Kang y Chris Appelhans regresan para la secuela

La nueva película será nuevamente dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes también participarán en la escritura de la historia.

El proyecto será el primer trabajo dentro del acuerdo creativo exclusivo que ambos cineastas firmaron con Netflix para desarrollar nuevas producciones animadas durante los próximos años.

Kang expresó su entusiasmo por el regreso de la franquicia:

“Siento un orgullo inmenso como cineasta coreana de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes. Hay mucho más en este mundo que hemos construido. Esto es solo el comienzo”.

Por su parte, Appelhans señaló que el equipo creativo está listo para explorar nuevas etapas en la historia de los personajes:

“Estos personajes son como familia para nosotros. Estamos emocionados de escribir su siguiente capítulo, retarlos y ver cómo evolucionan”.

Un fenómeno global desde su estreno en Netflix

Desde su estreno en junio de 2025, K-Pop Demon Hunters se convirtió en un auténtico fenómeno internacional.

La película, producida en colaboración con Sony Pictures Animation, superó los 500 millones de visualizaciones en Netflix, lo que la llevó a convertirse en la película más vista en la historia de la plataforma.

Además, su música también rompió récords en la industria musical. El grupo ficticio HUNTR/X logró algo histórico en las listas musicales:

Se convirtió en el primer grupo femenino de K-pop en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100 .

. La canción “Golden” ganó un Premio Grammy, siendo el primer tema de K-pop en lograrlo.

Además de todo esto, la película se convirtió en la ganadora a ‘Mejor película animada’ en los Premios Oscar 2026.

Ficha técnica de “K-Pop Demon Hunters”