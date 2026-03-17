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Se ha confirmado "K-Pop Demon Hunters 2" en Netflix. (Foto: Sony)
Se ha confirmado "K-Pop Demon Hunters 2" en Netflix. (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

El fenómeno global de la película animada K-Pop Demon Hunters continuará. Netflix ha confirmado oficialmente que la historia de las cazadoras de demonios del grupo HUNTR/X tendrá una secuela en desarrollo, con el regreso de sus directores originales. Tras convertirse en uno de los mayores éxitos de la plataforma, la historia de Rumi, Mira y Zoey volverá con una nueva aventura que promete expandir el universo del popular anime musical que mezcla K-pop, acción sobrenatural y animación.

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