Antes del desenlace entre Argentina y España, uno de los protagonistas fuera de la cancha fue el streamer estadounidense IShowSpeed, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr. A lo largo del Mundial 2026 estuvo presente en varios encuentros y se consolidó como una de las figuras digitales con mayor presencia durante el torneo, impulsando el acercamiento de la FIFA al público más joven. Su participación culminó con una actuación durante el espectáculo de apertura de la final, disputada en Nueva York.

En ese escenario, Speed interpretó “Champions”, el tema que lanzó especialmente para el Mundial 2026. Su presentación formó parte del show organizado por la FIFA, que también contó con la participación de artistas internacionales como Post Malone y Nicole Scherzinger.

Speed interpretó “Champions” en la Final del Mundial 2026

El tema “Champions” logró una amplia repercusión durante la Copa del Mundo 2026 y se convirtió en una de las canciones más populares entre los aficionados al fútbol. Gracias al respaldo de millones de seguidores y al éxito alcanzado en las plataformas de streaming, la canción fue incorporada al álbum oficial del Mundial, consolidando a Speed como una de las figuras más visibles del torneo también en el ámbito musical.

Durante su presentación, Speed desplegó toda la energía que lo caracteriza y puso a cantar al público, en un espectáculo cargado de efectos visuales, luces y una puesta en escena de gran formato. Su participación fue uno de los momentos más comentados de la ceremonia inaugural.

"IShowSpeed"



Porque el youtuber interpretó su canción "Champions" durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026. pic.twitter.com/xtiERT6lj4 — Tendencias Stream (@TndenciaStream) July 19, 2026

Quiénes participaron de la ceremonia de clausura

Robbie Williams

Laura Pausini

Jennifer Hudson

Nicole Scherzinger

Tom Cruise

El youtuber IShowSpeed

Artistas del show de medio tiempo

Madonna

Shakira

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

Coldplay junto al coro PS22

Burna Boy

Los personajes de “Sesame Street” y “The Muppets”

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