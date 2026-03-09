Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
¿Cuál es la fórmula para el éxito de una ficción? Nadie lo sabe, pero tal vez el capítulo 1 de la historieta japonesa “One Piece” sirva como pis - ta: el protagonista Monkey D. Luffy, un chico capaz de estirarse como chicle, se corta la cara para mostrar que es bravo como un guerrero. Su mentor lo salva de la muerte y cierra las 53 páginas de este inicio al dejar inconsciente a un monstruo marino. De un puñetazo. Un personaje de ánimo incombustible que quiere ser el Rey de los Piratas.
¿Cuál es la fórmula para el éxito de una ficción? Nadie lo sabe, pero tal vez el capítulo 1 de la historieta japonesa “One Piece” sirva como pis - ta: el protagonista Monkey D. Luffy, un chico capaz de estirarse como chicle, se corta la cara para mostrar que es bravo como un guerrero. Su mentor lo salva de la muerte y cierra las 53 páginas de este inicio al dejar inconsciente a un monstruo marino. De un puñetazo. Un personaje de ánimo incombustible que quiere ser el Rey de los Piratas.
Creada por el historietista Eiichiro Oda, “One Piece” lleva 29 años como una de las ficciones más populares del mundo. Su impacto solo es comparable al de “Dragon Ball”, pero incluso la obra de Akira Toriyama se queda corta en cifras: la aventura de piratas ha vendido más de 600 millones de volú - menes desde 1997; la historia de Gokú, poco más de 260 millones. Ponerse al día con el manga o el anime requiere compromiso, pues la versión impresa y la televisiva tienen más de 1.000 capítulos cada una. Verla por completo es una tarea que toma meses.
LEE TAMBIÉN: “One Piece” es rara, pero ese es el secreto de su éxito | ANÁLISIS
Quienes no tienen tiempo pero sí curiosidad pueden disfrutar de una versión con actores de carne y hueso en Netflix. La primera temporada condensa la narración: 11 tomos, unas 2.200 páginas, en 8 episodios de una hora. La segunda temporada se estrena la próxima semana. La protagoniza el mexicano Iñaki Godoy (22), cuyo Luffy posee el ímpetu del original: un personaje joven que ve el mundo con ojos de niño. “Luffy es alguien que muchos quisiéramos ser, es alguien que confía en sí mismo, es optimista, está lleno de cariño y amor por la vida”, dice Godoy en entrevista con Somos.
Incluso quien no sigue noticias de manga y anime ha tenido que enterarse de “One Piece”. Desde hace un par de años, mani - festantes en todo el mundo, Perú incluido, utilizan el símbolo de la serie —una calavera pirata con sombrero de paja— para sus protestas ciudadanas. Esto es porque Luffy y sus amigos, en varias de sus aventuras, terminan derrocando a un dictador. Es un anime convertido en emblema del hartazgo y la rebelión.
De las telenovelas a Netflix
“Viví dos meses en Japón; mes y medio lo pasé con una familia japonesa, y eso fue una experiencia de locura. Aprendí japonés”, nos cuenta el actor. Él incluso participó en un evento público donde habló el idioma frente a una multitud. “Te diría que mi nivel ahorita es bastante competente. Suficientemente bueno para poder hablar en un escenario, así que me siento bastante confiado. El recibimiento de la gente fue muy positivo. Creo que cuando alguien aprende a hablar tu idioma para conectar contigo es algo muy especial”, afirma desde Sudáfrica, donde ya graba la temporada 3 de la adaptación de Netflix.
Godoy empezó su carrera en 2016 con la serie mexicana “Blue Demon”, basada en la vida de un luchador. Pero recién consiguió notoriedad ese año con la telenovela “La querida del Centauro”, donde fue ‘El Gato’, un niño atrapado en la violencia del narcotráfico. “Te puedo decir que las bases actorales que tengo hoy en día, y que estoy ocupando para esta producción, son bases que desarrollé en México, trabajando en proyectos mexicanos”, asegura. Después participó también en “¿Quién mató a Sara?”, la serie latinoamericana más vista de Netflix.
Su ingreso a “One Piece” no fue azaroso. Eiichiro Oda aprobó el cásting personalmente al ver en Iñaki al personaje que ha dibujado por tantos años. Godoy, quien ha conversado personalmente con él, lo considera un amigo. “Es alguien muy humano. Creo que cuando pensamos en él, debido a que ha hecho una cosa tan increíble con su vida y con su trabajo, se nos puede olvidar que es un hombre común y corriente. Le dan risa mis chistes malos. Y le gustan los videojuegos también”.
Somos: Me da la impresión de que el nivel de energía que necesitas para mantener la personalidad de Luffy debe ser muy alto. O sea, el hombre vive a mil por hora.
Iñaki Godoy: Sí, ocupa energía. Lo bueno es que lo bueno es que todavía soy muy joven y todavía tengo mucho ‘punch’, pero sí ocupa energía definitivamente.
S: ¿Y no es no es agotador ser Luffy?
I.G: No. Para mí interpretar a Luffy es un sueño hecho realidad. Es el tipo de personaje que creo que soñé por mucho tiempo interpretar. Alguien que te hiciera reír, pero que también te pudiera conmover. Me me encanta interpretar a Luffy. Es agotador a veces el tiempo que tenemos que estar grabando en África las temporadas, las escenas de acción. Luego tal vez puede llegar a ser agotador regresar tarde a tu casa. Ahorita son las 9 de la noche en África y estoy regresando del trabajo. Estoy agotado en ese sentido, pero cuando estoy interpretando a Luffy y me pongo mi sombero de paja, creo que todas las veces me pongo de buenas. Porque Luffy tiene ese efecto en mí, que me pone muy contento, me pone muy feliz.
S: ¿Los directores de los episodios en algún momento te pidieron que hagas tu performance de Luffy de alguna forma más verosímil considerando, por supuesto, que es live action?
I.G: Desde que yo empecé a interpretar a Luffy en la primera temporada, vi que tenía dos caminos: Uno era intentar hacer a Luffy más real y tal vez arrebatarle las cosas que lo vuelven tan icónico; la otra opción fue decir, "Luffy es un loco y me voy a comprometer a esto. Si Luffy cree que es normal gritar "voy a ser el rey de los piratas" cuando no hay nadie escuchándolo, entonces eso es lo normal para él. A mí me encanta cómo Luffy es en el manga y mi intención es adaptarlo al live action, con todas las cosas que tiene. Me encanta su personaje tal y como es y tengo toda la intención de mantenerlo así en el live action.
LEE TAMBIÉN: “One Piece” cumple 25 años y anuncia su final: ¿Por qué este manga y anime ha tenido tanto éxito?
El silencio del pirata
Mientras Money D. Luffy dice todo lo que pasa por su mente, Godoy es reflexivo y muy cuidadoso. Somos le preguntó sobre un asunto polémico: la salida de Steve Maeda y Matt Owens, ‘showrunners’ de la serie, que trabajaron por años antes del estreno en Netflix. El primero lo hizo para ser solo productor ejecutivo; el segundo, por salud mental. ¿Qué les diría a ellos a puertas de la temporada 2? “Yo creo que voy a pasar esa pregunta”, responde Godoy. De inmediato, lo abordamos sobre las ya mencionadas protestas ciudadanas. ¿Necesita el mundo un Luffy de la vida real?, le preguntamos.
“Híjole. También me voy a pasar esa pregunta. Lo siento”, contesta.
Iñaki Godoy elige sus batallas. De lo que sí habla, y bastante, es de su performance como el aspirante a Rey de los Piratas. “A mí, Luffy me ha inspirado de la misma forma en la que creo que inspira a cualquiera que lo conoce. Creo que me ha enseñado sobre la amistad, sobre los sueños, sobre el creer en ti mismo y seguir adelante a pesar de cualquier cosa. Yo disfruto muchísimo interpretarlo”, sostiene. Si bien la temporada 3 está asegurada, el futuro más allá de ello es incierto. “One Piece” tiene fans, pero ¿bastarán para que Netflix le dé más temporadas? Habrá que tener paciencia para saberlo. //
- “One Piece: Heroines”: así es el especial del anime que pone a Nami al frente… pero solo por un episodio
- Las revelaciones del tráiler de “One Piece: Into the Grand Line”: cada una de las novedades de la temporada 2 de la serie
- “ONE PIECE” Temporada 2: Nuevo tráiler oficial del live action de Netflix
- Además de “Dragon Ball”: los animes de tu infancia que regresan en el 2026 y cómo seguirles la pista
- Segunda temporada de ONE PIECE: descubre lo que viene en Netflix