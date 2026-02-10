“ONE PIECE” Temporada 2: Nuevo tráiler oficial del live action de Netflix

Netflix ha lanzado el tráiler oficial de la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”, generando una enorme expectativa entre los fans del manga y anime de Eiichiro Oda. El avance confirma nuevos personajes, escenarios emblemáticos de la Grand Line y una escala visual mucho más ambiciosa que en la primera entrega.

Tráiler oficial de la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”

¿Cuándo se estrena la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”?

La segunda temporada de “ONE PIECE” llegará oficialmente a Netflix el 10 de marzo de 2026. Esta nueva entrega continuará directamente los eventos del arco East Blue y mostrará a los Sombrero de Paja entrando a la peligrosa Grand Line.

Nuevos personajes y elenco confirmado

Elenco principal que regresa:

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

Mackenyu Arata como Roronoa Zoro

Emily Rudd como Nami

Jacob Romero Gibson como Usopp

Taz Skylar como Sanji

Nuevas incorporaciones confirmadas:

Lera Abova como Nico Robin (Miss All Sunday)

Charithra Chandran como Nefertari Vivi

Joe Manganiello como Sir Crocodile

David Dastmalchian como Mr. 3

Katey Sagal como la Dra. Kureha

Mark Harelik como el Dr. Hiriluk

Callum Kerr como Smoker

Julia Rehwald como Tashigi

Camrus Johnson como Mr. 5

June Gazelle Greaves como Miss Valentine

Daniel Lasker como Mr. 9

Tony Tony Chopper será recreado con CGI y voz original japonesa de Ikue Ōtani

Arcos del manga que adaptará la Temporada 2

La segunda temporada adaptará varios arcos importantes de la saga de la Grand Line, sirviendo como puente hacia Alabasta:

Loguetown

Reverse Mountain (Twin Capes)

Whiskey Peak

Little Garden

Drum Island

Estos arcos mostrarán el crecimiento del equipo, la introducción de Baroque Works y el debut de personajes cruciales para la historia futura.

Qué muestra el tráiler oficial

El avance presenta paisajes espectaculares como Drum Island y Little Garden, escenas de acción más intensas y un mayor enfoque en la organización Baroque Works. También destaca el salto visual del CGI, especialmente en criaturas gigantes y en el esperado Tony Tony Chopper, lo que evidencia un aumento significativo del presupuesto y ambición de la serie.

Ficha técnica de “ONE PIECE” Temporada 2