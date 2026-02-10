“ONE PIECE” Temporada 2: Nuevo tráiler oficial del live action de Netflix

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Netflix ha lanzado el tráiler oficial de la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”, generando una enorme expectativa entre los fans del manga y anime de Eiichiro Oda. El avance confirma nuevos personajes, escenarios emblemáticos de la Grand Line y una escala visual mucho más ambiciosa que en la primera entrega.
Tráiler oficial de la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”
¿Cuándo se estrena la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”?
La segunda temporada de “ONE PIECE” llegará oficialmente a Netflix el 10 de marzo de 2026. Esta nueva entrega continuará directamente los eventos del arco East Blue y mostrará a los Sombrero de Paja entrando a la peligrosa Grand Line.
Nuevos personajes y elenco confirmado
Elenco principal que regresa:
- Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy
- Mackenyu Arata como Roronoa Zoro
- Emily Rudd como Nami
- Jacob Romero Gibson como Usopp
- Taz Skylar como Sanji
Nuevas incorporaciones confirmadas:
- Lera Abova como Nico Robin (Miss All Sunday)
- Charithra Chandran como Nefertari Vivi
- Joe Manganiello como Sir Crocodile
- David Dastmalchian como Mr. 3
- Katey Sagal como la Dra. Kureha
- Mark Harelik como el Dr. Hiriluk
- Callum Kerr como Smoker
- Julia Rehwald como Tashigi
- Camrus Johnson como Mr. 5
- June Gazelle Greaves como Miss Valentine
- Daniel Lasker como Mr. 9
- Tony Tony Chopper será recreado con CGI y voz original japonesa de Ikue Ōtani
Arcos del manga que adaptará la Temporada 2
La segunda temporada adaptará varios arcos importantes de la saga de la Grand Line, sirviendo como puente hacia Alabasta:
- Loguetown
- Reverse Mountain (Twin Capes)
- Whiskey Peak
- Little Garden
- Drum Island
Estos arcos mostrarán el crecimiento del equipo, la introducción de Baroque Works y el debut de personajes cruciales para la historia futura.
Qué muestra el tráiler oficial
El avance presenta paisajes espectaculares como Drum Island y Little Garden, escenas de acción más intensas y un mayor enfoque en la organización Baroque Works. También destaca el salto visual del CGI, especialmente en criaturas gigantes y en el esperado Tony Tony Chopper, lo que evidencia un aumento significativo del presupuesto y ambición de la serie.
Ficha técnica de “ONE PIECE” Temporada 2
- Título: “ONE PIECE” (Temporada 2)
- Plataforma: Netflix
- Fecha de estreno: 10 de marzo de 2026
- Basado en: Manga de Eiichiro Oda
- Showrunners: Matt Owens y Joe Tracz
- Productores ejecutivos: Eiichiro Oda, Marty Adelstein, Becky Clements
- Estudio de producción: Tomorrow Studios y Shueisha
- Locación de rodaje: Ciudad del Cabo, Sudáfrica
- Número de episodios: Aproximadamente 8
- Género: Acción, aventura, fantasía