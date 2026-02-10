“ONE PIECE” Temporada 2: Nuevo tráiler oficial del live action de Netflix

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Temporada 2 del live action de "ONE PIECE" de Netflix se estrena oficialmente el día 10 de marzo. (Foto: Netflix)
La Temporada 2 del live action de "ONE PIECE" de Netflix se estrena oficialmente el día 10 de marzo. (Foto: Netflix)
Por Paolo Valdivia

Netflix ha lanzado el tráiler oficial de la , generando una enorme expectativa entre los fans del manga y anime de Eiichiro Oda. El avance confirma nuevos personajes, escenarios emblemáticos de la Grand Line y una escala visual mucho más ambiciosa que en la primera entrega.

Tráiler oficial de la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”

¿Cuándo se estrena la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”?

La segunda temporada de “ONE PIECE” llegará oficialmente a Netflix el 10 de marzo de 2026. Esta nueva entrega continuará directamente los eventos del arco East Blue y mostrará a los Sombrero de Paja entrando a la peligrosa Grand Line.

Nuevos personajes y elenco confirmado

Elenco principal que regresa:

  • Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy
  • Mackenyu Arata como Roronoa Zoro
  • Emily Rudd como Nami
  • Jacob Romero Gibson como Usopp
  • Taz Skylar como Sanji

Nuevas incorporaciones confirmadas:

  • Lera Abova como Nico Robin (Miss All Sunday)
  • Charithra Chandran como Nefertari Vivi
  • Joe Manganiello como Sir Crocodile
  • David Dastmalchian como Mr. 3
  • Katey Sagal como la Dra. Kureha
  • Mark Harelik como el Dr. Hiriluk
  • Callum Kerr como Smoker
  • Julia Rehwald como Tashigi
  • Camrus Johnson como Mr. 5
  • June Gazelle Greaves como Miss Valentine
  • Daniel Lasker como Mr. 9
  • Tony Tony Chopper será recreado con CGI y voz original japonesa de Ikue Ōtani

Arcos del manga que adaptará la Temporada 2

La segunda temporada adaptará varios arcos importantes de la saga de la Grand Line, sirviendo como puente hacia Alabasta:

  • Loguetown
  • Reverse Mountain (Twin Capes)
  • Whiskey Peak
  • Little Garden
  • Drum Island

Estos arcos mostrarán el crecimiento del equipo, la introducción de Baroque Works y el debut de personajes cruciales para la historia futura.

Qué muestra el tráiler oficial

El avance presenta paisajes espectaculares como Drum Island y Little Garden, escenas de acción más intensas y un mayor enfoque en la organización Baroque Works. También destaca el salto visual del CGI, especialmente en criaturas gigantes y en el esperado Tony Tony Chopper, lo que evidencia un aumento significativo del presupuesto y ambición de la serie.

Ficha técnica de “ONE PIECE” Temporada 2

  • Título: “ONE PIECE” (Temporada 2)
  • Plataforma: Netflix
  • Fecha de estreno: 10 de marzo de 2026
  • Basado en: Manga de Eiichiro Oda
  • Showrunners: Matt Owens y Joe Tracz
  • Productores ejecutivos: Eiichiro Oda, Marty Adelstein, Becky Clements
  • Estudio de producción: Tomorrow Studios y Shueisha
  • Locación de rodaje: Ciudad del Cabo, Sudáfrica
  • Número de episodios: Aproximadamente 8
  • Género: Acción, aventura, fantasía

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“ONE PIECE” Temporada 2: Nuevo tráiler oficial del live action de Netflix
Farándula

“ONE PIECE” Temporada 2: Nuevo tráiler oficial del live action de Netflix

“OSHI NO KO” Temporada 3, Capítulo 5: Hora de estreno confirmado
Farándula

“OSHI NO KO” Temporada 3, Capítulo 5: Hora de estreno confirmado

“¡Se viene batalla legal! Darinka Ramírez demandará a Jefferson Farfán por incremento de pensión para su hija: “Me puso como...”
Farándula

“¡Se viene batalla legal! Darinka Ramírez demandará a Jefferson Farfán por incremento de pensión para su hija: “Me puso como...”

Gianluca Lapadula es captado con misteriosa mujer, que no es su esposa, según Magaly TV La Firme
Farándula

Gianluca Lapadula es captado con misteriosa mujer, que no es su esposa, según Magaly TV La Firme