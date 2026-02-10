“ONE PIECE 1174” Manga: Spoilers confirmados

Ya tenemos los primeros spoilers del capítulo 1174 del manga de “ONE PIECE”. Estamos llegando al clímax de la batalla de Elbaph y ahora han llegado unos nuevos personajes. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos todo.

Spoilers “ONE PIECE 1174″

Petición de portada: Roger comiendo con un T-Rex

Los niños rehenes no pueden dejar de caminar, por lo que se acercan constantemente al final del puerto y al agujero en las nubes marinas creado por la destrucción del barco.

Sommers dice que está bien si mueren, ya que simplemente pueden secuestrar a otro grupo de niños gigantes más tarde.

Ripley y las familias de los niños intentan detenerlos. Al darse cuenta de que no pueden, abrazan a sus hijos —y entonces todos caen.

¡¡¡PERO...!!! Loki aparece y los salva. Se transforma en un enorme dragón negro y los atrapa desde el cielo (la Fruta del Diablo de Loki no tiene nombre en este capítulo).

El capítulo termina con Loki en su forma de dragón, Luffy en Gear 5 y Ragnir en forma de ardilla montado sobre su cabeza, listos para atacar a los "monstruos de la MMA".

Fecha del capítulo 1174 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1174 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 15 de febrero de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con una ilustración de portada donde Usopp intenta cazar escarabajos con miel en la nariz mientras Chopper lo observa con antojo. La acción principal arranca con un espectacular ataque de Dorry, Brogy y los gigantes bajo el efecto del “Domi Reversi” contra el pueblo del oeste. Zoro interviene rápidamente, saltando sobre las cabezas de los gigantes para evitar ser rodeado y lanza un poderoso ataque aéreo utilizando su técnica secreta de tres espadas, logrando desestabilizar al grupo.

En medio de la batalla, Dorry y Brogy intentan atacar a Zoro simultáneamente, pero el espadachín logra esquivarlos usando sus armas para impulsarse, provocando que los capitanes gigantes se golpeen entre sí. Este choque accidental daña sus cuerpos demoníacos y evoca sus antiguos duelos en Little Garden. Mientras tanto, Brook logra liberarse parcialmente y confronta a Gunko, a quien identifica como la “Princesa Shuri”. Brook la acusa con furia de ser una “asesina de padres” y de haber matado a su antiguo benefactor, lo que provoca que Gunko recupere su conciencia por un instante.

La lucha interna de Gunko es interrumpida por Imu, quien intenta retomar el control total de su cuerpo. A pesar de la resistencia, Gunko logra liberar al resto de la tripulación de sus ataduras antes de ser sometida nuevamente y obligada a atacar a Brook. En otro sector, Sanji se reúne con el grupo de Nami, aunque Robin permanece inmovilizada por las enredaderas de Sommers. La tensión aumenta cuando los padres de los niños gigantes intentan rescatar a sus hijos, pero son interceptados por el Nika MMA, quien resiste sus ataques y contraataca con violencia.

El clímax del capítulo llega cuando Gerd, Goldberg y Road, al ver que no llegarán a tiempo para ayudar a las familias, lanzan un devastador ataque combinado a distancia llamado “Triple Comandante: Nación Rugiente”. El impacto atraviesa al Nika MMA y lo proyecta directamente hacia Sommers, quien, en un intento por apartarlo, lo golpea con su garrote. El cuerpo del monstruo termina cayendo sobre el barco destinado al secuestro de los niños, destruyéndolo por completo y dejando a Sommers en un estado de shock absoluto ante el fracaso de sus planes.

