Ya tenemos todo el capítulo 1173 del manga de “ONE PIECE”. Mientras Luffy y Loki están por un lado de Elbaph, los demás se están preparando para verse las caras contra Imu / Gunko en una batalla sin precedentes. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1173 de “ONE PIECE”

“Generación guerrera”.

Petición de un lector en la portada: “Usopp está esperando para capturar unos escarabajos con un poco de miel en su nariz.” Chopper (escondido detrás de un árbol) mira la miel en la punta de la nariz de Usopp mientras se relame los labios.

El capítulo comienza con Dorry, Brogy y los gigantes Domi Reversizados atacando el pueblo del oeste en una ALUCINANTE página doble.

Zoro llega al pueblo y empieza a saltar sobre las cabezas de los gigantes. De esa forma no podrán rodearle y no se verá afectado por el Domi Reversi.

Cuando Zoro llega al centro del grupo de gigantes Domi Reversizados, da un salto más potente y les ataca desde el aire con su “Santōryū Ōgi: Rokudō no Tsuji” (Técnica Secreta del Estilo de Tres Espadas: Intersección de Seis Reinos).

Después, en otra INCREÍBLE página doble, Dorry y Brogy atacan a la vez a Zoro, pero este usa sus espadas para impulsarse hacia atrás y así esquivar el ataque. Esto hace que Dorry y Brogy se ataquen el uno al otro sin querer. La escena recuerda mucho a sus duelos en Little Garden, aunque aquí sus ataques cortan parte de sus cuerpos demoníacos.

Pasamos a Brook (que sigue maniatado por las flechas) que se va arrastrando por el suelo hasta llegar a donde está Gunko. Brook llama “Princesa Shuri” a Gunko porque cree que debe estar relacionada de alguna forma con ella (aunque la Princesa Shuri debería tener unos 80 años ahora mismo).

Brook (enfadado): “¡¡Esa “cara”!!¡¡El “cabello azul”, los “iris de diferente color”... y además relacionada con la “Tierra Santa”...!! ¡¡Por no mencionar tu amor por mi música!! ¡¡Sí, todo encaja!! ¿¡¡Verdad, Princesa Shuri!!? ¡¡Lo último que quiero… es recordar algo sobre ti!! ¡¡“ASESINA DE PADRES”!! ¡¡El hombre al que arrebataste la vida...!! ¡¡¡Mi “benefactor” al que le debía tanto!!!”.

Tras escuchar a Brook, Gunko recupera brevemente su personalidad. Pero Imu no está dispuesto a permitir que Gunko recupere el control de su cuerpo.

Gunko: “¡¡Ughh…!!”

Imu: “Gunko, tú... No le digas a Mu... ¿¡que estás empezando a recordar las cosas!?”

Gunko: “¡¡Argh..!! ¡¡¡Corre, Brook!!!”

Gunko consigue liberar a Brook y a la banda de Sombrero de Paja de sus flechas, pero Imu vuelve a tomar el control de su cuerpo y obliga a Gunko a atacar a Brook.

Al mismo tiempo, Sanji llega a la zona donde está el grupo de Nami, que ya se han liberado de las flechas de Gunko. Sin embargo, Robin sigue atrapada por las enredaderas de Sommers y no puede moverse.

Pasamos ahora a los niños gigantes, que ya han llegado a donde está Sommers y el barco. Los padres de los niños (Ripley y otros gigantes) consiguen llegar también, pero el Nika MMA bloquea su camino. Sin embargo, los gigantes atacan juntos valientemente al Nika MMA ya que ellos también son de la “generación guerrera”. Por desgracia, el Nika MMA resiste el ataque y ahora es él quien ataca a los padres de los niños.

Gerd, Goldberg y Road están cerca de la zona donde están los niños y sus padres, pero no llegarán a tiempo a ayudarles ni aunque corran a máxima velocidad. Así que Gerd y Goldberg deciden lanzar un ataque a distancia para derrotar al monstruo (la pose de ataque de Gerd y Goldberg es la misma que usan Dorry y Brogy).

Gerd: “¡¡Hagámoslo Goldberg!!

”Goldberg: “¡¡Por supuesto!!”

Gerd/Goldberg: “Doble Comandante...”

Road: “¡¡Esperad!! ¡¡Yo también me uniré a vosotros!! ¡¡Te rescataremos enseguida!! ¡¡¡Querido hermano!!!”

Gerd/Goldberg/Road: “¡¡¡Triple Comandante... “Koukoku” (轟国 - Nación Rugiente)!!!”

Gerd, Goldberg y Road combinan sus fuerzas en un ÉPICO ataque que atraviesa el cuerpo del Nika MMA.

En la página final del capítulo, vemos que el cuerpo del Nika MMA sale volando hacia donde está Sommers, pero este usa su garrote de espinas para golpearlo y alejarlo de él. Sin embargo, el cuerpo del Nika MMA cae sobre el barco que iban a usar para secuestrar a los niños, que acaba hecho pedazos y hundiéndose.

El capítulo termina con Sommers y su cara de shock al ver lo que ha hecho Sommers: “¡¡Ha caído sobre el barco...!! ¡¡Ohhh, demonios...!!”

FIN.

La semana que viene NO HAY DESCANSO .

Fecha del capítulo 1173 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1173 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 1 de febrero de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Aquí tienes el resumen del capítulo organizado en párrafos:

El capítulo, titulado “La Elbaph que admiraba”, comienza con el grupo de Hajrudin ascendiendo en el ascensor hacia el “Mundo Solar”. Durante el trayecto, Gaban les informa sobre la crítica situación en la superficie y los poderes de los enemigos. Al llegar, encuentran a Kashii herido, quien les advierte sobre el peligro que corre Jarul. Ante la crisis, deciden dividirse: Zoro y Hajrudin parten para ayudar a Jarul, mientras que Sanji se encarga de rescatar a Nami y Robin, además de intentar sofocar los incendios en la escuela y la biblioteca.

Mientras tanto, la situación de los Sombrero de Paja capturados es desesperante. Nami, Usopp, Robin y Jinbe permanecen inmovilizados por las flechas de Gunko cerca de la biblioteca en llamas. A través de un mapa detallado de la “Línea 8 de Ramas”, se revela que los niños secuestrados están cerca del puerto y que los gigantes bajo el efecto del Domi Reversi se dirigen al pueblo del oeste para asesinar a Jarul. A pesar del caos, el anciano gigante Jarul se niega a huir y utiliza un Den Den Mushi para dirigirse a toda la nación.

En un discurso histórico, Jarul revela que Loki es inocente de la muerte de Harald y denuncia el regreso de los “demonios” que intentaron conquistar Elbaph hace 14 años. Desafiando directamente a Imu/Gunko, Killingham y Sommers, Jarul declara que, aunque estaban dispuestos a sacrificar su historia por la vida de los niños, no permitirán que su voluntad sea quebrantada ni se convertirán en esclavos. Sus palabras culminan con una declaración de guerra formal: si el mundo llega a dividirse como predijo la profecía, Elbaph considerará al Gobierno Mundial su enemigo definitivo.

El capítulo finaliza con un estallido de fervor guerrero en toda la isla. Mientras Usopp se muestra profundamente conmovido por el espíritu de los gigantes, Nami mantiene la urgencia de liberarse de sus ataduras. En el pueblo del oeste, Jarul y sus guerreros se preparan para enfrentar a los gigantes controlados, incluidos Dorry y Brogy. Justo en ese momento, Zoro, Hajrudin y Stansen alcanzan la retaguardia de los enemigos, con un Zoro muy confiado asegurando que ya tiene un plan para revertir la situación.

