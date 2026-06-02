La Municipalidad de San Isidro realizará del 10 al 12 de junio la “Expo Embajadas San Isidro 2026” en el parque Andrés Avelino Cáceres, un importante espacio de integración cultural e internacional que reunirá a más de 30 países invitados en una celebración de la diversidad, la gastronomía, el arte y las tradiciones del mundo.
El evento reafirmará el posicionamiento de San Isidro como “Comunidad Internacional”, fortaleciendo el intercambio cultural y la cooperación entre las representaciones diplomáticas acreditadas en el Perú.
Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, danzas internacionales, exhibiciones culturales, muestras gastronómicas, espacios turísticos y actividades interculturales dirigidas a toda la familia.
Asimismo, la actividad contará con la participación de embajadas y organismos internacionales que mostrarán lo mejor de sus expresiones culturales y tradiciones.
La Expo Embajadas buscará consolidar a San Isidro como referente nacional de diplomacia cultural y cooperación internacional, promoviendo el diálogo intercultural y el acercamiento entre países mediante experiencias abiertas al público.
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