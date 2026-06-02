Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Expo Embajadas buscará consolidar a San Isidro como referente nacional de diplomacia cultural y cooperación internacional | Foto: Municipalidad de San Isidro
La Expo Embajadas buscará consolidar a San Isidro como referente nacional de diplomacia cultural y cooperación internacional | Foto: Municipalidad de San Isidro
Por Redacción EC

La Municipalidad de San Isidro realizará del 10 al 12 de junio la “Expo Embajadas San Isidro 2026” en el parque Andrés Avelino Cáceres, un importante espacio de integración cultural e internacional que reunirá a más de 30 países invitados en una celebración de la diversidad, la gastronomía, el arte y las tradiciones del mundo.