El trabajo articulado entre el Centro de Control de Operaciones (CCO) y el Grupo Halcones del Serenazgo de San Isidro permitió la captura de un presunto delincuente que habría robado una bicicleta de la cochera de una vivienda, tras romper la cadena de seguridad con la que estaba asegurada. La acción fue posible gracias al monitoreo permanente de cámaras de videovigilancia y al patrullaje preventivo desplegado en el distrito.

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Durante un patrullaje preventivo realizado el fin de semana, operadores del sistema de videovigilancia detectaron a un sujeto que merodeaba de manera sospechosa por diversas calles del distrito. Minutos después, las cámaras registraron al individuo desplazándose en una bicicleta por la avenida Petit Thouars, lo que permitió alertar al Grupo Halcones para iniciar el seguimiento.

Luego de un operativo coordinado, los agentes municipales lograron intervenir al sospechoso en las inmediaciones de la avenida Aramburú. En coordinación con agentes de la Policía Nacional del Perú, el intervenido fue puesto a disposición de la comisaría de San Isidro para las investigaciones correspondientes.

Durante la intervención también se hallaron herramientas que habrían sido utilizadas para cometer el robo. Posteriormente, personal municipal ubicó al propietario de la bicicleta, quien confirmó que el vehículo había sido sustraído de la cochera de su vivienda luego de que se cortara la cadena de seguridad. Serenazgo brindó apoyo para su traslado a la dependencia policial, donde presentó la denuncia correspondiente y recuperó su bicicleta.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó que este resultado refleja el trabajo permanente que realiza el municipio para proteger a los vecinos.

“La seguridad ciudadana requiere vigilancia constante, respuesta inmediata y trabajo coordinado con la Policía Nacional. En San Isidro seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades operativas para actuar de manera oportuna frente a cualquier hecho que afecte la tranquilidad de nuestros vecinos”, afirmó.

La Municipalidad de San Isidro continuará fortaleciendo el patrullaje preventivo, el monitoreo permanente mediante su red de cámaras de videovigilancia y el trabajo de equipos especializados, como el Grupo Halcones, para brindar una respuesta oportuna frente a hechos delictivos y reforzar la seguridad de vecinos y visitantes.