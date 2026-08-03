Serenos de San Isidro capturan a sujeto que robó bicicleta.
Serenos de San Isidro capturan a sujeto que robó bicicleta.
Por Redacción EC

El trabajo articulado entre el Centro de Control de Operaciones (CCO) y el Grupo Halcones del Serenazgo de San Isidro permitió la captura de un presunto delincuente que habría robado una bicicleta de la cochera de una vivienda, tras romper la cadena de seguridad con la que estaba asegurada. La acción fue posible gracias al monitoreo permanente de cámaras de videovigilancia y al patrullaje preventivo desplegado en el distrito.

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