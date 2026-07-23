La Municipalidad de San Isidro invitó a la ciudadanía a participar en esta jornada solidaria. Foto: Municipalidad de San Isidro
La Municipalidad de San Isidro invitó a la ciudadanía a participar en esta jornada solidaria. Foto: Municipalidad de San Isidro
Por Redacción EC

La Municipalidad de San Isidro puso en marcha la campaña solidaria “Unidos por Junín”, una iniciativa orientada a recolectar alimentos no perecibles, prendas de abrigo, frazadas, agua embotellada y otros insumos esenciales, con el fin de asistir a las familias afectadas por el reciente sismo registrado en la región Junín.

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