La Municipalidad de San Isidro puso en marcha la campaña solidaria “Unidos por Junín”, una iniciativa orientada a recolectar alimentos no perecibles, prendas de abrigo, frazadas, agua embotellada y otros insumos esenciales, con el fin de asistir a las familias afectadas por el reciente sismo registrado en la región Junín.
TE PUEDE INTERESAR
- Turista terminó con un brazo amputado tras volcadura de tubular en Huacachina: más de 400 areneros ilegales operan con cuerdas en lugar de cinturones y sin SOAT
- Fenómeno El Niño: INEI entrega información actualizada sobre población y viviendas en Piura
- Fenómeno El Niño: ANA realiza descolmatación de ríos en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima
- Cusco: más de 3.100 familias de Espinar accederán a un mejor servicio de agua potable
- Tragedia en Huacachina: turista de Estados Unidos pierde un brazo tras volcadura de tubular
Seguir temas