La Municipalidad de San Isidro puso en marcha la campaña solidaria “Unidos por Junín”, una iniciativa orientada a recolectar alimentos no perecibles, prendas de abrigo, frazadas, agua embotellada y otros insumos esenciales, con el fin de asistir a las familias afectadas por el reciente sismo registrado en la región Junín.

Las donaciones podrán entregarse hasta 31 de julio, incluidos los días feriados, en el punto de acopio habilitado en la plaza Juan de Arona, ubicada en el cruce de las avenidas Juan de Arona y Rivera Navarrete, en el horario de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. También se recibirán alimentos para mascotas y artículos de higiene personal.

Se precisó que se recibirán prendas de abrigo en buen estado, frazadas y mantas, alimentos no perecibles, agua embotellada, artículos de higiene personal y alimento para mascotas, con el propósito de brindar una respuesta integral a las familias damnificadas.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, hizo un llamado a los vecinos, empresas e instituciones del distrito a sumarse a esta cruzada solidaria. Precisó que la campaña busca canalizar la ayuda de la comunidad para que llegue de manera oportuna a las personas que enfrentan las consecuencias del sismo que dejó cinco fallecidos y decenas de heridos.

“En los momentos más difíciles es cuando la solidaridad demuestra su verdadero valor. Invitamos a todos a participar de esta campaña y a tender una mano a las familias de Junín que hoy necesitan nuestro apoyo”, sostuvo.