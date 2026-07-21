El proyecto fue ejecutado con recursos del vigésimo aporte de Antapaccay al Convenio Marco | Foto: Difusión
El proyecto fue ejecutado con recursos del vigésimo aporte de Antapaccay al Convenio Marco | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Espinar dio un nuevo paso para fortalecer el acceso al agua potable con la puesta en funcionamiento del Plan de Contingencia para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, una obra que beneficiará a más de 3,100 familias de 15 barrios de la ciudad y contribuirá a mejorar la calidad de vida de miles de espinarenses.