Espinar dio un nuevo paso para fortalecer el acceso al agua potable con la puesta en funcionamiento del Plan de Contingencia para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, una obra que beneficiará a más de 3,100 familias de 15 barrios de la ciudad y contribuirá a mejorar la calidad de vida de miles de espinarenses.

El proyecto fue ejecutado con recursos del vigésimo aporte de Antapaccay al Convenio Marco y comprende la construcción de dos reservorios de 500 metros cúbicos, nuevas líneas de conducción y obras complementarias que fortalecen el sistema de distribución de agua potable. La obra representa un paso importante en el cierre de brechas de servicios básicos y refleja el compromiso del Comité de Gestión del Convenio Marco con el desarrollo de la provincia.

Durante la ceremonia de inauguración, Artemio Pérez, gerente senior de Gestión Social de Antapaccay, destacó que el acceso al agua constituye una de las principales necesidades de Espinar y recordó el propósito con el que fue creado el Convenio Marco.

“El acceso al agua es una necesidad fundamental para el desarrollo de Espinar. Esta obra representa el sueño de quienes impulsaron el Convenio Marco: contar con un fondo que permita ejecutar proyectos que permanezcan en el tiempo y mejoren la calidad de vida de la población. Debemos seguir apostando por inversiones que beneficien a las futuras generaciones”.

Asimismo, señaló que esta infraestructura representa un primer paso y que será necesario continuar impulsando nuevas inversiones para fortalecer el sistema de agua potable y seguir cerrando brechas en beneficio de la población.

Por su parte, la alcaldesa provincial de Espinar y presidenta del Comité de Gestión del Convenio Marco, Cludy Laguna Ccapa, resaltó que garantizar el acceso al agua significa invertir en salud, bienestar y calidad de vida para la población.

“Si no hay agua, no hay vida. Esta obra representa un paso importante para mejorar la calidad de vida de nuestra población y demuestra que, trabajando de manera articulada, podemos seguir cerrando brechas en beneficio de Espinar. Debemos continuar fortaleciendo este esfuerzo con nuevas inversiones que garanticen el acceso al agua para todos”.

La autoridad edil reafirmó además el compromiso del Comité de Gestión de continuar promoviendo proyectos que contribuyan a fortalecer el abastecimiento de agua y otras obras prioritarias para el desarrollo de la provincia.

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