Como cada año, el regreso del Bus Escuela Móvil genera expectativa y entusiasmo entre estudiantes y docentes de las comunidades beneficiarias | Foto: Difusión
Como cada año, el regreso del Bus Escuela Móvil genera expectativa y entusiasmo entre estudiantes y docentes de las comunidades beneficiarias | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar (CREE), institución financiada por Compañía Minera Antapaccay a través del Convenio Marco de Espinar, inició una nueva etapa del programa CREE Rural – Smartschool Móvil 2026, conocido por la comunidad educativa como el Bus Escuela Móvil, que este año beneficiará a 1,750 estudiantes de 32 instituciones educativas rurales de la provincia, en coordinación con la UGEL Espinar.