La Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar (CREE), institución financiada por Compañía Minera Antapaccay a través del Convenio Marco de Espinar, inició una nueva etapa del programa CREE Rural – Smartschool Móvil 2026, conocido por la comunidad educativa como el Bus Escuela Móvil, que este año beneficiará a 1,750 estudiantes de 32 instituciones educativas rurales de la provincia, en coordinación con la UGEL Espinar.

Como cada año, el regreso del Bus Escuela Móvil genera expectativa y entusiasmo entre estudiantes y docentes de las comunidades beneficiarias. A través de esta moderna aula itinerante, los escolares acceden a recursos tecnológicos, metodologías innovadoras y experiencias de aprendizaje que complementan la labor educativa que desarrollan los docentes en las instituciones educativas rurales.

Paola Vargas, docente de la Institución Educativa Independencia Americana del distrito de Pallpata, destacó que el Bus Escuela Móvil representa una valiosa alternativa para complementar el aprendizaje de los estudiantes. Señaló que cada visita es esperada con entusiasmo por los escolares, quienes conocen las fechas de llegada y sienten curiosidad por las actividades que se desarrollarán. Agregó que los talleres son una de las experiencias que más les atraen, por su carácter dinámico y didáctico, lo que contribuye a despertar su interés y fortalecer sus aprendizajes.

Durante el 2026, el programa atenderá a 160 estudiantes del nivel inicial, 730 de primaria y 860 de secundaria, fortaleciendo competencias y habilidades en los escolares. Desde su implementación en 2017, CREE Rural ha beneficiado a 8,145 estudiantes, consolidándose como una de las iniciativas educativas más importantes para contribuir al cierre de brechas en las comunidades campesinas de Espinar.

“En Antapaccay creemos que la educación transforma vidas y genera oportunidades para el futuro. Por ello respaldamos el trabajo que realiza CREE junto a la UGEL Espinar y los docentes de la provincia, sumando esfuerzos para fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes y acercar nuevas herramientas educativas a las comunidades rurales”, señaló Alan Farfán, gerente de Desarrollo Sostenible de Antapaccay.

Además de CREE Rural, la institución desarrolla otros programas orientados al fortalecimiento educativo de la provincia, como Colegios Conectados, Aprendo, Maestro Espinar, Acompáñame y Vacaciones Útiles, beneficiando cada año a miles de estudiantes y docentes de Espinar.

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