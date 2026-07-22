El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que la cifra de ciudadanos damnificados a causa del sismo de magnitud 5.1, registrado el último fin de semana en la provincia de Chupaca, superó los 2000 habitantes. Así lo confirmó el director ejecutivo de la entidad en la región, el general Julio César Gálvez , quien detalló además que las labores de evaluación de daños continúan en las áreas afectadas .

Continúan evaluación de daños y empadronamiento de afectados por terremoto en Junín. (Foto: Captura / Canal N)

Gálvez precisó que la cifra reportada responde al despliegue técnico en las comunidades afectadas , aunque las cifras definitivas tardan en reflejarse de forma inmediata en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad) debido a los procedimientos administrativos.

“Ayer en la mañana teníamos el registro de 300 damnificados. A este momento ya estamos superando los 2000 damnificados . Esto en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad), el informe que tiene el COEN, no se registra porque los alcaldes deben validar esa información, ellos son los que ingresan la información, pero no se visualiza porque tienen que firmar, dar la validez”, explicó el funcionario a RPP Noticias.

Para acelerar la recolección de fichas de datos y agilizar la llegada de asistencia humanitaria a las familias perjudicadas, diversos colectivos profesionales se sumaron al levantamiento catastral junto al personal técnico de las municipalidades locales.

“Se han plegado grupos de ingenieros voluntarios, de algunas municipalidades como la de Huancayo también ha puesto a disposición un grupo de profesionales que están ayudando... Se está ayudando a llenar datos”, detalló Gálvez.

Sismo derrumba parte de la parroquia Santiago Apóstol en Junín. Foto: Captura de video/RPP

Por otro lado, la dirección regional del Indeci descartó la ocurrencia de nuevos colapsos o pérdidas materiales tras el movimiento sísmico secundario percibido la tarde de este miércoles en la misma zona.

Por último, anunció que las autoridades técnicas trabajan en la pronta instalación de un sismógrafo en el sector para monitorear en tiempo real la actividad sísmica y las eventuales réplicas.