Para acelerar la recolección de fichas de datos y agilizar la llegada de asistencia humanitaria a las familias perjudicadas, diversos colectivos profesionales se sumaron al levantamiento catastral junto al personal técnico de las municipalidades locales. Foto: Andina/composición EC
Para acelerar la recolección de fichas de datos y agilizar la llegada de asistencia humanitaria a las familias perjudicadas, diversos colectivos profesionales se sumaron al levantamiento catastral junto al personal técnico de las municipalidades locales. Foto: Andina/composición EC
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que la cifra de ciudadanos damnificados a causa del sismo de magnitud 5.1, registrado el último fin de semana en la provincia de Chupaca, superó los 2000 habitantes. Así lo confirmó el director ejecutivo de la entidad en la región, el general Julio César Gálvez, quien detalló además que las labores de evaluación de daños continúan en las áreas afectadas.

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