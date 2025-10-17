Un video difundido en redes sociales ha generado polémica, luego de que una mujer fuera acusada por sus propios vecinos de hacerse pasar por damnificada del reciente incendio en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, que arrasó con cerca de 100 viviendas en la zona.

El hecho ocurrió durante una transmisión del tiktoker Fiu Fiu, quien había llegado al lugar para entregar donaciones a las familias afectadas. En medio de la entrega, algunos vecinos se acercaron y denunciaron que la mujer que recibía los víveres no era damnificada, sino que poseía una vivienda de cuatro pisos en la misma manzana.

“Usted no tiene choza”, le increparon algunos presentes, mientras la mujer se hallaba dentro de una de las carpas que entregaron a los damnificados.

“Las cosas claras como son, ella es mi vecina, ella tiene una casa de 4 pisos, vivimos en la misma manzana. Uno debe ser consciente y no recibir cuando ya se tiene. Yo en la mañana he venido para donar con un grupo de chicos y me doy con el chiste de que la veo ahí. Yo pensé que estaba donando”, narró una vecina.

Ante los reclamos, las personas presentes retiraron los víveres que le habían entregado a la mujer. “Yo soy vecina allá, yo vivo arriba”, alcanzó a decir la implicada.

Las familias damnificadas solicitan carpas, agua, alimentos y ropa de abrigo mientras esperan apoyo estatal. (Foto: GEC)

Otros vecinos confirmaron que la mujer vive cerca del lugar siniestrado, pero añadieron que posee otra casa de cuatro pisos que incluso alquila. “Eso va para todos, si tienen casa no pueden recibir, hay personas que sí necesitan”, señalaron.

En su defensa, la mujer explicó que los donativos no eran para ella, sino su comadre afectada. “Sí tengo casa, pero nunca he dicho que he pedido para mí. Ella es mi comadre, que tiene su motito que se ha quemado, les enseñé la foto y todo eso. Yo en ningún momento recibí donaciones (Yo te di, le dijo una joven). Pero era para ella”, respondió.

Tras la difusión del caso, algunos ciudadanos piden que las ayudas lleguen únicamente a las familias que perdieron todo en el incendio y que las entregas se realicen con mayor control y verificación.