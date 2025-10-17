En horas de la noche del jueves, un nuevo atentado contra el transporte público dejó dos muertos en la ruta Chepén–Lurín. Un chofer de nacionalidad venezolana y su copiloto fueron asesinados a balazos mientras concluían su último recorrido del día.

El ataque se registró cerca del paradero La Virgen, en la avenida Lima, una vía que conecta Villa El Salvador con Lurín.

Según testigos, los agresores se desplazaban en una moto lineal y habrían seguido a la unidad durante varios minutos, antes de abrir fuego pese a que aún había pasajeros a bordo. Cuatro de ellos resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud cercano.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar y acordonó la zona para realizar las pericias correspondientes. En tanto, otros transportistas de la misma ruta denunciaron que las víctimas venían recibiendo amenazas por parte de mafias dedicadas a la extorsión.

De acuerdo con sus compañeros, los conductores eran obligados a pagar cuotas de entre S/200 y S/500 por “inscripción”, además de 20 soles diarios por unidad, para poder seguir operando sin represalias. Tras el crimen, varios de ellos se congregaron en la zona para exigir justicia y mayor seguridad.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.