El transporte público en distintas zonas de Lima Metropolitana y el Callao circulan con normalidad este miércoles 15 de octubre, pese a la jornada de paro convocada por un sector de transportistas y la sociedad civil. Así lo anunció la Autoridad de Transporte para Lima y Callao (ATU) tras monitorear la situación y presentar un primer reporte de la situación.

Erick Reyes, vocero de la ATU, señaló que -ante las marchas convocadas para hoy- la institución organizó un plan de monitoreo en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las municipalidades distritales.

“Hasta el momento la situación es el de un día común salvo que la demanda se ha suprimido un poco porque algunas universidades están en virtual”, dijo en declaraciones a TV Perú.

“Hasta el momento todo es normal, es un día convencional en el que los usuarios hacen uso del transporte publico sin ningún inconveniente ”, manifestó.

Asimismo, explicó que siguen de cerca la situación de los servicios de transporte administrados por la ATU como el Metropolitano, el tren y los corredores complementarios a través de las 500 cámaras de su Centro de Control y Gestión.

Ante ello, visualizan que “es un día típico” en el Metropolitano que opera con el 100% de su flota.

“Una situación similar se da en el corredores complementarios y en el servicio de transporte convencional y la Línea 1 del Metro de Lima”, declaró.

Asimismo, explicó sobre los planes de contingencia que desarrollarán ante las movilizaciones ciudadanas que se anunciaron para la tarde de este miércoles, cuya convocatoria será en el Centro Histórico de Lima.

“Las medidas que tenemos de forma recurrente en nuestros planes operativos, cuando hay una movilización en el Centro Histórico y la Plaza San Martín y que se aplicará dependiendo la dimensión de las marchas y si la Policía lo tenga controlado, es cerrar las estaciones del Metropolitano del Centro que corresponden a la avenida Lampa y Emancipación desviando todo por la avenida Alfonso Ugarte ”, detalló el vocero.