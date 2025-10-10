ATU y la Policía Nacional del Perú intensifican operativos para sancionar a conductores infractores. Foto: gob.pe
Redacción EC
Solo entre enero y el 10 de octubre de 2025, se registraron 79 accidentes de tránsito en la vía exclusiva del , ocasionados por vehículos no autorizados que ingresaron de forma indebida. Así lo informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ().

Del total de incidentes, 26 fueron causados por automóviles particulares, 14 por motocicletas, 12 por camionetas (incluyendo rurales, pick-up y SUV), y 6 por camiones. El resto corresponde a otros tipos de vehículos como ómnibus, mototaxis y bicicletas.

Invasores del Metropolitano provocaron 79 accidentes en lo que va del año. Foto: ATU
Ante esta situación, la ATU, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, realiza operativos inopinados para identificar y sancionar a quienes invaden esta vía de forma ilegal.

El ingreso indebido a la vía exclusiva constituye una infracción grave al Reglamento Nacional de Tránsito (código G10), sancionada con una multa de S/428 y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor. Por ello, en lo que va del año 118 conductores fueron sancionados.

Vale precisar que, según la Ley N.° 27200, solo las unidades de emergencia (ambulancias, bomberos y patrulleros de la Policía) están autorizadas a circular por esa vía en casos de emergencia comprobada, pero con luces y sirenas encendidas.

Los operativos se llevan a cabo en horas punta, principalmente en tramos críticos de las avenidas Túpac Amaru, Universitaria, Alfonso Ugarte y la estación Quilca.

