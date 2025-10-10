Solo entre enero y el 10 de octubre de 2025, se registraron 79 accidentes de tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano, ocasionados por vehículos no autorizados que ingresaron de forma indebida. Así lo informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Del total de incidentes, 26 fueron causados por automóviles particulares, 14 por motocicletas, 12 por camionetas (incluyendo rurales, pick-up y SUV), y 6 por camiones. El resto corresponde a otros tipos de vehículos como ómnibus, mototaxis y bicicletas.

Invasores del Metropolitano provocaron 79 accidentes en lo que va del año. Foto: ATU

Ante esta situación, la ATU, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, realiza operativos inopinados para identificar y sancionar a quienes invaden esta vía de forma ilegal.

El ingreso indebido a la vía exclusiva constituye una infracción grave al Reglamento Nacional de Tránsito (código G10), sancionada con una multa de S/428 y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor . Por ello, en lo que va del año 118 conductores fueron sancionados.

Vale precisar que, según la Ley N.° 27200, solo las unidades de emergencia (ambulancias, bomberos y patrulleros de la Policía) están autorizadas a circular por esa vía en casos de emergencia comprobada, pero con luces y sirenas encendidas.

Los operativos se llevan a cabo en horas punta, principalmente en tramos críticos de las avenidas Túpac Amaru, Universitaria, Alfonso Ugarte y la estación Quilca.

