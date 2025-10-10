Tras negarse a pagar el pasaje amparándose en la Ley, la policía y ocho de sus colegas detuvieron al conductor, quien fue absuelto de las acusaciones | Foto: Panamericana (Captura) / TikTok (Captura)
Tras negarse a pagar el pasaje amparándose en la Ley, la policía y ocho de sus colegas detuvieron al conductor, quien fue absuelto de las acusaciones
Redacción EC
Redacción EC

Este jueves, el ha determinado el archivo de la denuncia contra José Villafuerte, conductor de la línea Urano Tours, , Judith Cuba Lara.

“No ha lugar a formalizar investigación preparatoria contra José Manuel Villafuerte Alata por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad en agravio de la suboficial PNP Judith Tereza Cuba Lara y el Ministerio del Interior”, determinó la Fiscalía.

El abogado de Villafuerte, Rodrigo Noblecilla, informó sobre la decisión a través de sus redes sociales. “Se intentó encarcelar al chofer José Villafuerte por, supuestamente, cobrar 2 soles de pasaje a la policía Teresa Cuba Lara”, escribió.

Ministerio Público archivó la denuncia contra José Villafuerte
Como se recuerda, el incidente comenzó cuando la suboficial de la PNP Teresa Cuba Lara, conocida en redes sociales como “Lady 2 Soles”, vestida de civil, abordó el bus junto a su hijo y pareja.

Sin embargo, el conductor dijo que tras haberle pedido que mostrara su carnet, ella se negó, pidiendo viajar gratis de acuerdo a la Ley N.º 26271, por lo que decidió cobrarle el pasaje a sus acompañantes.

De ese modo, la suboficial llamó a ocho de sus colegas, quienes intervinieron al conductor para luego llevarlo detenido por presunta “resistencia a la autoridad” durante 28 horas, según denunció.

“Si no fuera por las imágenes otra fuera mi historia, de repente ya estuviera en un penal”, dijo a RPP el chofer, quien fue obligado a bajar a los pasajeros del bus muy cerca del puente Caquetá.

Paralelamente, la Inspectoría General de la PNP ha iniciado una investigación administrativa interna contra Cuba Lara, buscando determinar si hubo abuso de autoridad.

A su vez, el abogado de Villafuerte, adelantó que continuarán con acciones legales para que se sancione el presunto atropello a su cliente.

