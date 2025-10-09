Usuarios en redes sociales reportaron a traves de videos que una parte del techo de la comisaría de Surquillo se derrumbó esta tarde al promediar la 1:30 p. m. y dejó como saldo al menos tres heridos pertenecientes a la Policía Nacional del Perú (PNP).

A la dependencia policial ubicada en el cruce de los jirones San Diego y Dante llegaron hasta cuatro unidades de los Bomberos para atender la emergencia.

Los afectados han sido trasladados al hospital de la Policía para ser atendidos. Según RPP, uno de los agentes presenta una factura, mientras que otro quedó inconsciente. Un tercero presentaba policontusiones.

Según fuentes de El Comercio, la comisaría con 79 años de edificación no tenía ni techo ni paredes en buen estado. Además, tampoco contaba con el certificado vigente de inspección técnica de seguridad.