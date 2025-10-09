La policía contabiliza al menos 26 casquillos de bala en los alrededores del recinto y se habla de al menos 4 heridos tras el atentado contra Agua Marina. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
La policía contabiliza al menos 26 casquillos de bala en los alrededores del recinto y se habla de al menos 4 heridos tras el atentado contra Agua Marina. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Redacción EC
Redacción EC

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que el en el que resultaron heridas cinco personas, cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas tras un ataque armado por presuntos extorsionadores, no contaba con las medidas de seguridad.

“Este evento privado no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, ni la PNP de dicha jurisdicción fue comunicada de este evento, por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes”, señala el escrito.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
La policía contabiliza al menos 26 casquillos de bala en los alrededores del recinto y se habla de al menos 5 heridos tras el atentado contra Agua Marina. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
La policía contabiliza al menos 26 casquillos de bala en los alrededores del recinto y se habla de al menos 5 heridos tras el atentado contra Agua Marina. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

En esa línea, el sector de seguridad exhortó a los organizadores de espectáculos públicos a cumplir con los mecanismos y protocolos de seguridad.

Asimismo, los responsables deben gestionar los permisos correspondientes para garantizar la integridad del público y de los artistas.

Atentado contra Agua Marina: empresario señala que sí contaban con permiso


Finalmente, el Mininter condena enérgicamente los hechos de violencia ocurridos durante el concierto de Agua Marina en el distrito de Chorrillos. Precisa que la PNP se encuentra trabajando para dar con los responsables de este atentado y proceder a capturarlos.

Los hermanos Quiroga se encuentran estables en la Maisón de Santé. Foto: GEC
Los hermanos Quiroga se encuentran estables en la Maisón de Santé. Foto: GEC

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC