El Ministerio del Interior (Mininter) informó que el concierto realizado por la orquesta Agua Marina en el que resultaron heridas cinco personas, cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas tras un ataque armado por presuntos extorsionadores, no contaba con las medidas de seguridad.

“Este evento privado no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, ni la PNP de dicha jurisdicción fue comunicada de este evento, por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes”, señala el escrito.

La policía contabiliza al menos 26 casquillos de bala en los alrededores del recinto y se habla de al menos 5 heridos tras el atentado contra Agua Marina. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

En esa línea, el sector de seguridad exhortó a los organizadores de espectáculos públicos a cumplir con los mecanismos y protocolos de seguridad.

Asimismo, los responsables deben gestionar los permisos correspondientes para garantizar la integridad del público y de los artistas.

Finalmente, el Mininter condena enérgicamente los hechos de violencia ocurridos durante el concierto de Agua Marina en el distrito de Chorrillos. Precisa que la PNP se encuentra trabajando para dar con los responsables de este atentado y proceder a capturarlos.