Un incendio de regular magnitud se registró la tarde de este miércoles en una vivienda multifamiliar de dos pisos, situada en el cruce de los jirones Italia y América, en el distrito de La Victoria.

El siniestro dejó dos personas heridas y generó la rápida movilización de al menos doce unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El jefe de la 4.ª jefatura departamental Lima Centro de los bomberos, Fredy Rivera, informó a RPP que los heridos fueron trasladados por ambulancias del serenazgo del distrito, uno de ellos con quemaduras de segundo grado.

Según detalló, el fuego ya fue confinado, aunque en un primer momento existió el riesgo de que se extendiera hacia un inmueble contiguo que funcionaba como almacén de telas, material altamente inflamable.

El incendio comenzó cerca de las 5:00 p.m. en el segundo nivel de la vivienda, ubicada en una zona densamente poblada. Vecinos alertaron de inmediato a los bomberos y ayudaron en la evacuación de las familias afectadas, mientras una densa columna de humo cubría la cuadra.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para permitir el trabajo de las unidades de emergencia y evitar el ingreso de curiosos. Hasta el cierre de esta nota, los bomberos realizaban labores de enfriamiento.