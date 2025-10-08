La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), entregó a la comunidad de hermanas trinitarias las fachadas restauradas de la histórica iglesia y monasterio de las Trinitarias, ubicados en el corazón de Barrios Altos, como parte del proyecto integral de recuperación de este conjunto religioso del siglo XVII.

El alcalde Rafael López Aliaga destacó la labor de los arquitectos responsables del proyecto, señalando que se logró recuperar la fachada original de un templo con más de tres siglos de historia.

¿Cuáles fueron los trabajos realizados?

Consistieron en la restauración de la fachada principal y de las torres campanario, reforzando su estructura y recuperando los elementos arquitectónicos y decorativos alterados con el tiempo. También se restituyeron las policromías históricas, así como las carpinterías y portones originales de madera, devolviendo al templo su valor patrimonial dentro del entorno urbano de Barrios Altos.

Además, la eliminación de materiales incompatibles, el reforzamiento estructural de muros y torres, la recuperación del muro pretil y la mejora de la integración visual del atrio con su entorno.

Historia del monasterio

fundado en el siglo XVII por Ana de Robles y con licencia real otorgada en 1676, inició la construcción del templo gracias al apoyo del protector Bernardo de Gurmendi. Dedicado a la Santísima Trinidad y a San Miguel Arcángel, fue inaugurado en 1722 tras dos décadas de obras.

De estilo barroco limeño, el templo posee una planta en cruz latina, una cúpula de media naranja considerada entre las más hermosas de Lima y dos torres cuadradas de ladrillo y quincha. Su portada barroca no-retablo, con columnas pareadas, hornacina central y medallón con el antiguo escudo de la orden, conserva aún su portón original de madera, símbolo de la autenticidad y valor histórico del conjunto.