Minutos antes del cierre de ánforas, previsto para las 5:00 p.m., decenas de ciudadanos acudieron a última hora a sufragar, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2026.

1 / 6 A última hora decenas de ciudadanos llegaron a votar en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec) 2 / 6 Pese a ello, se permitió el ingreso de los electores en los locales de votación para que puedan ejercer su derecho al voto. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec) 3 / 6 Los electores llegaron cuando el personal de la ONPE ya se encontraba cerrando los locales de votación para iniciar el conteo de votos. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec) 4 / 6 En la Institución Educativa Alfonso Ugarte miles de ciudadanos ejercieron su voto en el marco de la segunda vuelta. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec) 5 / 6 Las mesas de votación en los centros electorales en el Perú abrieron desde las 7:00 a.m. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec) 6 / 6 En la Institución Educativa Alfonso Ugarte hubo electores que llegaron a sus mesas de votación minutos antes de las 5:00 p.m. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec) Minutos antes del cierre de ánforas, previsto para las 5:00 p.m., decenas de ciudadanos acudieron a última hora a sufragar, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2026. VIDEO RECOMENDADO