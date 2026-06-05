La proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará a mediados de julio, una vez que concluyan los procesos de resolución de actas observadas y las eventuales audiencias de recuento de votos, informó ayer Grecia Rentería, vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La funcionaria explicó, durante una conferencia de prensa, que las actas observadas serán trasladadas inicialmente desde las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) hacia los jurados electorales especiales (JEE) de cada jurisdicción, donde se realizará el cotejo correspondiente. Si las observaciones no pueden ser resueltas en esta etapa, se dispondrá el recuento de votos mediante audiencias públicas.

“A mediados de julio es la proclamación de la segunda vuelta”, respondió Rentería ante una consulta de la prensa.

Al ser consultada por la elección congresal, señaló: “La proclamación de los resultados de los senadores, diputados, parlamentarios andinos, se da ante los JEE. Cuando ellos terminen de proclamar, que es a mediados de junio, el JNE va a decir quiénes son los que han pasado y posterior a ello se entregarán las credenciales correspondientes”, indicó.

Por la tarde, el presidente del JNE, Roberto Burneo, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y participar con responsabilidad en los comicios de este domingo 7 de junio.

“Quiero invocar a toda la ciudadanía a informarse y participar con responsabilidad”, enfatizó. Asimismo, Burneo exhortó a los miembros de mesa a cumplir con puntualidad su función y pidió a las organizaciones políticas, candidatos, militantes y simpatizantes “actuar con serenidad, responsabilidad y respeto democrático”.

A través de un pronunciamiento dirigido a la población, Burneo recordó que millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y definir el rumbo del país para los próximos años.

“Este domingo 7 de junio tenemos una nueva cita con la democracia. Millones de ciudadanas y ciudadanos acudiremos a las urnas para participar en la Segunda Elección Presidencial y decidir, con nuestro voto, el futuro del país”, manifestó.

El presidente del JNE destacó que la fortaleza de la democracia depende tanto de la participación ciudadana como del respeto a las normas y a los resultados que expresen las urnas.

“La democracia se fortalece cuando participamos, cuando respetamos las reglas y cuando reconocemos la decisión libremente expresada por la ciudadanía, porque cada voto cuenta, porque cada voz importa y porque el futuro del Perú se construye con la participación de todos”, sostuvo.

¿Una fecha tardía?

Fernando Rodríguez Patrón, exdirector del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, consideró que el plazo estimado por el organismo electoral para proclamar al ganador de la segunda vuelta presidencial resulta “excesivo”.

“Me parece excesivo. No puede tardar más de un mes en tener los resultados. Eso escapa a toda lógica. Mira la lección que nos dio Colombia. El mismo día ya tenían casi al 100% todas las actas. Esto no habla bien del JNE”, señaló.

Al ser consultado por El Comercio, José Manuel Villalobos, experto en temas electorales, refirió que el Jurado tomó en cuenta las fechas de los comicios del 2021 para estimar la proclamación de resultados.

De otro lado, cuestionó la labor del JNE durante la primera vuelta:

“En primera vuelta el Jurado tuvo una gran responsabilidad en el área de fiscalización. Nunca hemos conocido las actas de fiscalización del Jurado dando cuenta que el material no llegaba, pese a que habían anunciado que iban a tener 50 fiscalizadores a nivel nacional”, dijo.