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¿A qué hora inicia la Proclama del Jurado Nacional de Elecciones para conocer los resultados de las elecciones 2026? | Foto: Andina
¿A qué hora inicia la Proclama del Jurado Nacional de Elecciones para conocer los resultados de las elecciones 2026? | Foto: Andina
Por Erik Rivera

La proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará a mediados de julio, una vez que concluyan los procesos de resolución de actas observadas y las eventuales audiencias de recuento de votos, informó ayer Grecia Rentería, vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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