La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) instaló, en menos de una semana, más de 30 muros de protección en puntos estratégicos de la avenida Fernando Belaunde Terry, conocida como ‘Pasamayito’, cumpliendo los compromisos asumidos con los vecinos de la zona de Collique, en el distrito de Comas, para fortalecer la seguridad y transitabilidad en dicha vía.

Además de la instalación de los muros de protección, se ejecutaron trabajos de mejoramiento de la señalización horizontal y vertical, incluyendo el pintado de marcas en la vía y la implementación de elementos informativos y preventivos destinados a reforzar la seguridad de conductores, pasajeros y peatones que utilizan diariamente esta importante conexión entre Lima Norte y San Juan de Lurigancho.

El gerente general de Emape, Edgar Lara Florián, destacó que estas intervenciones responden a una demanda prioritaria de la población y forman parte de las acciones permanentes que impulsa la gestión del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para mejorar las condiciones de movilidad y reducir riesgos en la red vial metropolitana.

“Nuestro compromiso es continuar trabajando de manera coordinada con los vecinos para identificar necesidades y ejecutar soluciones que contribuyan a una movilidad más segura y eficiente para todos los usuarios de la vía”, señaló.

Los representantes vecinales reconocieron la rápida atención de los compromisos asumidos y resaltaron la importancia de mantener espacios de diálogo permanente que permitan seguir impulsando mejoras en beneficio de la comunidad.

Acciones complementarias

Como parte de las acciones complementarias, Emape coordinará con la Policía Nacional del Perú el cumplimiento de la Resolución de Subgerencia N.° D000887-2023-MML-GMU-SER, que restringe el tránsito de vehículos de carga pesada en la vía ‘Pasamayito’, permitiendo únicamente la circulación de vehículos de las categorías L, M1 y N1.

Con estas intervenciones, Emape reafirma su compromiso con la seguridad vial y el bienestar de miles de ciudadanos que transitan diariamente por la vía ‘Pasamayito’, fortaleciendo la infraestructura y contribuyendo a una movilidad más segura y ordenada en Lima Metropolitana.