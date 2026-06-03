Resumen

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La vía del 'Pasamayito' conecta Comas y San Juan de Lurigancho. (Foto: Emape)
La vía del 'Pasamayito' conecta Comas y San Juan de Lurigancho. (Foto: Emape)
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La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) instaló, en menos de una semana, más de 30 muros de protección en puntos estratégicos de la avenida Fernando Belaunde Terry, conocida como ‘Pasamayito’, cumpliendo los compromisos asumidos con los vecinos de la zona de Collique, en el distrito de Comas, para fortalecer la seguridad y transitabilidad en dicha vía.

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