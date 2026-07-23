La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), entidad de la Municipalidad de Lima (MML), puso en marcha un plan operativo con el objetivo de garantizar un desplazamiento seguro y eficiente en las vías durante el feriado largo por Fiestas Patrias.

LEE AQUÍ: Fenómeno El Niño con 99% de probabilidad de ser muy fuerte exige acelerar obras de prevención

La estrategia “Transita Seguro con Emape” contempla el despliegue de personal, unidades de auxilio vial y sistemas de monitoreo permanente en los principales corredores viales de Lima Metropolitana. El plan ya se encuentra en ejecución. Desde el 20 de julio, Emape viene desarrollando acciones preventivas, como inspecciones viales y ajustes semafóricos, para optimizar las condiciones de circulación antes del incremento del flujo vehicular.

Del 24 al 29 de julio se desplegará el operativo especial con monitoreo permanente, coordinación interinstitucional y atención inmediata de incidencias; mientras que el 30 y 31 de julio se realizará la evaluación de los resultados y la elaboración del informe final. Los operativos se ejecutarán en la autopista Ramiro Prialé, la Panamericana Norte y la Panamericana Sur, vías que registran un incremento significativo del flujo vehicular debido al desplazamiento de miles de personas hacia el interior del país.

Asimismo, en cumplimiento de la Resolución Directoraln.°008-2026-MTC/18 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se aplicarán restricciones a la circulación de vehículos de carga de más de 3.5 toneladas en determinados horarios entre las zonas de Ñaña y Pucará. Esta disposición permitirá optimizar el flujo vehicular durante el feriado largo y fortalecer las acciones de control y monitoreo que ejecutan las entidades competentes.

Como parte de las acciones previstas,Emapetrabajará de manera articulada con la Policía Nacional del Perú (PNP), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), la Gerencia de Movilidad Urbana e Invermet, fortaleciendo la atención de emergencias, el control del tránsito y la seguridad vial.

El plan contempla el despliegue de inspectores municipales de tránsito, patrullaje permanente, atención inmediata de incidentes, retiro oportuno de vehículos averiados mediante grúas, fiscalización de paraderos informales y monitoreo permanente de las principales vías.

Además,Emaperealizará el seguimiento en tiempo real del tránsito a través de 156 cámaras de videovigilancia, operadas desde el Centro de Control de Villa, permitiendo detectar oportunamente incidentes y coordinar una respuesta rápida con las unidades operativas y las entidades involucradas.

Como parte de las acciones preventivas previas al inicio del operativo, Emape ejecutó trabajos de mantenimiento vial en la autopista Ramiro Prialé, interviniendo las intersecciones de las avenidas Los Laureles y Huachipa, así como los accesos al puente Morón. Estos trabajos incluyeron la colocación de 1 250 metros cuadrados de carpeta asfáltica, la reposición de 375 metros lineales de guardavías y el repintado de 460 metros cuadrados de señalización horizontal, con el propósito de mejorar las condiciones detransitabilidady reforzar la seguridad vial.

Durante el lanzamiento del plan también se desarrolló un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú ySutran, orientado a verificar el cumplimiento de las normas de tránsito, fiscalizar el transporte y sensibilizar a los conductores sobre la importancia de conducir con responsabilidad durante el feriado.

“Hemos puesto en marcha el Plan ‘Transita Seguro conEmape’ con un objetivo claro: brindar a los ciudadanos un desplazamiento más seguro, ordenado y eficiente durante el feriado por Fiestas Patrias. Este trabajo es el resultado de una planificación anticipada y de la articulación con las instituciones responsables de la gestión del tránsito y la atención de emergencias”, refirió Edgar Lara, gerente general de Emape.