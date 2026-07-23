Municipalidad de Lima pone en marcha el plan "Transita Seguro con EMAPE" por Fiestas Patrias"
Municipalidad de Lima pone en marcha el plan "Transita Seguro con EMAPE" por Fiestas Patrias"
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La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), entidad de la Municipalidad de Lima (MML), puso en marcha un plan operativo con el objetivo de garantizar un desplazamiento seguro y eficiente en las vías durante el feriado largo por Fiestas Patrias.

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