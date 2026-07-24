Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre, por lo que cabe preguntarse si los miembros de mesa de las últimas Elecciones Generales repetirán la misma labor en los próximos comicios. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aclaró que habrá un nuevo sorteo.

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La entidad electoral explicó que el pasado 17 de junio seleccionó a 25 ciudadanos por cada una de las 89,935 mesas de sufragio que funcionarán en las próximas elecciones. El sorteo para determinar a los 9 miembros de mesa, tres titulares y seis suplentes, se efectuará el viernes 24 de julio.

Los sorteos los desarrollarán las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), las cuales están encargadas de organizar y ejecutar las elecciones regionales y municipales. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que fiscalizará los sorteos de los miembros de mesa de sufragio con la finalidad de verificar que el procedimiento se desarrolle con transparencia, publicidad y la legalidad.

La ONPE utilizó comos criterios para seleccionar a los posibles miembros de mesa el hecho tengan mayor grado de instrucción y que no hayan sido miembros de mesa anteriormente. Otros aspectos que tomó en cuenta la entidad son que las personas no presenten ningún tipo de discapacidad o aún no hayan cumplido 65 años.

Serán excluidos del sorteo de miembros de mesa los candidatos, personeros o dirigentes de una organización política, funcionarios del sistema electoral, autoridades o representantes elegidos por voto popular, así como los integrantes de entidades involucradas en el desarrollo de los procesos electorales, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

El pago a los miembros de mesa

En las Elecciones Generales 2026, las personas que ejercieron como miembros de mesa recibieron una compensación económica de 165 soles. El monto representa el 3% de una unidad impositiva tributaria (UIT), tal como lo establece la Ley N°32231.

Los miembros de mesa que fueron seleccionados mediante sorteo público pudieron registrarse en la ONPE y escoger una de las tres modalidades de pago señaladas. En total, ejercieron dicho cargo unos 270 mil ciudadanos.

Seis modelos distintos de cédula de sufragio

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se utilizarán hasta seis modelos distintos de cédulas de sufragio, dependiendo de las autoridades que los ciudadanos elegirán. Los diseños definitivos de las cédulas fueron aprobados por la ONPE.

En todos los diseños, las cédulas contienen un código de barras que sirve para identificar la circunscripción electoral a la que corresponden, a fin de aumentar la seguridad y eficacia del proceso.

El pasado 20 de junio, la ONPE había aprobado y difundido cinco diseños de cédula a fin de que puedan ser revisados e impugnados, pero no se formularon observaciones contra dichos diseños. Sin embargo, se añadió un diseño adicional para que se utilicen dos cédulas distintas en las mesas donde haya elección regional y voten extranjeros.

De acuerdo con la normativa, los extranjeros tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones municipales solo si residen más de dos años de manera continua en un distrito –siempre y cuando no sea fronterizo– y se hayan inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Esta última entidad inscribió a 76 ciudadanos extranjeros, los cuales están habilitados para sufragar en 46 distritos del país. En las mesas donde ellos voten recibirán solo una cédula para la elección municipal, pues no pueden participar en la elección de autoridades regionales.

En todos los diseños, las cédulas contienen un código de barras que sirve para identificar la circunscripción electoral a la que corresponden, a fin de aumentar la seguridad y eficacia del proceso. (Foto: ONPE)

Un punto que cabe resaltar es que en las cédulas aparecerán los nombres y símbolos de las organizaciones políticas participantes, ya sea partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales, pero no se incluirán, tal como ocurrió en anteriores comicios, las fotografías de los candidatos a encabezar los gobiernos regionales.

Los ámbitos de elección regional o municipal se diferenciarán por el color de fondo: las fórmulas de quienes aspiran a ser gobernadores y vicegobernadores regionales irán sobre fondo amarillo; las listas de candidatos a consejeros regionales irán sobre verde claro; las candidaturas a autoridades municipales provinciales irán sobre rosado; y las candidaturas a autoridades municipales distritales irán sobre celeste.

El último modelo de cédula de sufragio se utilizaría en las regiones donde se convoque a una segunda elección cuando ninguna de las fórmulas de candidatos a gobernador y vicegobernador regional haya alcanzado al menos el 30% de los votos válidos. Según el diseño aprobado, esta cédula contendría únicamente los nombres y los símbolos de las dos organizaciones políticas que obtengan la mayor votación en las elecciones del 4 de octubre.

Opinión

José Tello, presidente del Instituto AKLLA Perú, recordó que, tras el sorteo de los miembros de mesa, habrá un periodo para la presentación de tachas, como la pertenencia a un partido político, vinculación a un candidato, entre otros motivos.

Tello consideró que no afectará en la votación que las cédulas no lleven las fotografías de los candidatos a gobernadores regionales, ya que sí estarán incluidos el nombre del partido y el símbolo. “En el interior del país la gente está bien identificada con sus candidatos, saben cómo votar”, afirmó a El Comercio.

Respecto al monto de las multas para los miembros de mesa que no cumplan con su labor, Tello remarcó que se trata de un monto adecuado y resaltó que se les pague 165 soles, ya que está por encima el sueldo promedio que recibe una persona por día.

José Tello es experto en temas electorales. (Foto: GEC)

El especialista señaló que las Elecciones Regionales y Municipales son “voluminosas,” ya que se escogerán a autoridades en 25 regiones, en 196 provincias y en más de 1800 distritos, lo que implica la elección de más de 13 mil autoridades.

Por su parte, Martín D’Azevedo, abogado especialista en temas electorales y municipales, precisó que el plazo para presentar las tachas contra los miembros de mesa es de tres días a partir de la publicación de la lista provisional.

Las multas para quienes no cumplan con ser miembros de mesa

A los ciudadanos que no concurran a votar o no instalen la mesa de sufragio en caso sean miembros de mesa se les aplicará multas establecidas en la tabla de sanciones actualizada a partir de una clasificación por localidad y nivel de pobreza determinada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y conforme a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al 2026.

La multa por no sufragar será de 110 soles para quienes residan en distritos considerados no pobres (2% de la UIT), 55 soles para distritos pobres (1% UIT) y 27.50 soles para distritos de extrema pobreza (0,5 UIT).

En el caso de los miembros de mesa de sufragio (titulares y suplentes) que no cumplan su labor, la multa asciende a 275 soles (5% de una UIT). La misma sanción se aplicará a los ciudadanos que, ante la ausencia de los miembros de mesa designados, se nieguen de manera injustificada a asumir dicha función.

El JNE precisó que si un integrante de mesa, titular o suplente, no acude a cumplir con su deber y tampoco emite su voto, se hará acreedor a ambas multas.

Participación de miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026

Las autoridades electorales decidieron que, para las Elecciones Generales (EG) 2026, se incremente de seis miembros de mesa (tres titulares y tres suplentes) a 9 integrantes (tres titulares y seis suplentes), por lo que el total de miembros de mesa aumentó de 518,928 en las elecciones 2021 a 834,660 en los comicios de 2026.

A nivel nacional, la participación de miembros de mesa alcanzó un 64.6 % en las EG 2026. Sin embargo, los miembros titulares acudieron en mayor proporción a sus mesas de votación (70.4%) en comparación con quienes fueron designados como suplentes (61.7%), según un estudio realizado por especialistas de la ONPE.

Las mujeres participaron en mayor proporción como miembros de mesa (70.3%) que los hombres (62.1%) durante las EG 2026. Asimismo, en todas las circunscripciones se registró una mayor participación de mujeres en el ejercicio de este cargo. Los niveles más altos se observaron en Pasco (81%), Arequipa (76%) y Tacna (75%).

Porcentaje de miembros de mesa que se presentaron en la apertura de sus mesas de votación, 2006-2026. (Foto: ONPE)

Cuando las mesas de votación no logran completarse con los miembros de mesa designados, las autoridades optan por incorporar a electores de la fila. Según el estudio, el 2.5 % de las mesas de votación se completó mediante este mecanismo. Esta cifra disminuyó significativamente respecto de las Elecciones Generales 2021, desarrolladas en el contexto de la pandemia de COVID-19

En los comicios pasados, se capacitó al 55.6% de los miembros de mesa. De este total, el 64.5% correspondió a miembros titulares y el 51.1% a suplentes. Asimismo, las regiones con las mayores tasas de capacitación fueron Tumbes (74%), Apurímac (67%) y Ayacucho (64%). En contraste, los menores niveles de capacitación se registraron en Ucayali (44%), Madre de Dios (47%) y Loreto (47%).