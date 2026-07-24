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El 4 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ONPE)
El 4 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ONPE)
Por Carlos Gonzales

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre, por lo que cabe preguntarse si los miembros de mesa de las últimas Elecciones Generales repetirán la misma labor en los próximos comicios. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aclaró que habrá un nuevo sorteo.

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