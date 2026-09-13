Fiscalizadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima realizaron una intervención en los jirones Cañete y Zepita, donde retiraron a personas que, según informó la comuna, ejercían el meretricio en la zona.
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