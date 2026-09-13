Fiscalizadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima realizaron una intervención en los jirones Cañete y Zepita, donde retiraron a personas que, según informó la comuna, ejercían el meretricio en la zona.

La acción fue ejecutada como parte de los trabajos de recuperación de vías públicas, con el objetivo de mantener estos espacios libres para el tránsito y contribuir al orden y la seguridad de los vecinos.

Fiscalizadores liberaron el conocido jirón y sus alrededores.

A través de sus redes sociales, Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima señaló que este tipo de intervenciones buscan mantener calles “libres y seguras para el tránsito”.

La comuna indicó que continuará realizando acciones de fiscalización y recuperación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad, como parte de sus labores de ordenamiento y control.