El suceso ocurrió en la mañana del lunes 14 de septiembre en la sexta cuadra de la avenida 28 de julio, en Miraflores | Foto: Canal N / Captura de video
El suceso ocurrió en la mañana del lunes 14 de septiembre en la sexta cuadra de la avenida 28 de julio, en Miraflores | Foto: Canal N / Captura de video
Por Redacción EC

Una rama de un árbol cayó luego de que un camión contenedor impactara contra ella la mañana de este lunes 14 de septiembre, en la sexta cuadra de la avenida 28 de julio, en Miraflores. El impacto ocasionó daños de consideración en la planta.