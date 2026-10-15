El Gobierno asignó a varios ministros de Estado la responsabilidad de atender en determinadas regiones las emergencias que se presentarán por el Fenómeno El Niño en las próximas semanas.

Así lo anunció el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, en conferencia de prensa desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) este jueves 15 de octubre.

En la actividad también participaron la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta; y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.

Informó que las regiones Piura y Tumbes estarán a cargo de Belaunde Llosa; y las regiones Ica y Arequipa a cargo del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

La región Lambayeque estará a cargo del ministro de Transportes y Comunicaciones, Angelo Tangherlini; la región Áncash, con el ministro de Salud, Luis Dyer; y las regiones Lima y la Libertad, con el propio Vinelli y Rafael Belaunde.

Además, para la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño se está invitando a los titulares de Salud y Transportes y Comunicaciones para que se unan a este grupo de trabajo.

“Los ministros van a tener en este caso, que velar y socorrer en caso ocurra algún tipo de emergencia en dichas regiones, con todos los elementos que nos estamos preparando en este momento”, afirmó Vinelli.

Cinco recomendaciones

El titular del Midagri también brindó cinco recomendaciones a la población para enfrentar el Fenómeno El Niño, a fin de hacerlo de manera conjunta con el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales o el sector privado.

“Primero, no hay que esperar a la primera lluvia, desde el día de hoy la población puede ir preparando sus hogares, sus casas, limpiando, por ejemplo, el techo, limpiando algunas canaletas, protegiendo documentos u objetos importantes que quiera guardar y sobretodo también poniendo a salvo sus mascotas o sus pequeños animales que tienen”, dijo.

“Segundo, tenemos que cuidar los ríos y los canales. Ahí le pedimos que no se arrojen basuras ni desmontes a los ríos, quebradas y canales para que no se colmaten y generen los problemas que acabamos de ver”, agregó.

Como tercera recomendación, Vinelli refirió que la población debe conocer las rutas de evacuación y las zonas a donde pueden desplazarse para estar a salvo, en caso suceda una emergencia.

Como cuarta recomendación, invocó a la población a no acercarse a tomar fotos o videos cuando el caudal de un río crezca, para no poner en peligro sus vidas. Finalmente, informó que habrá una página web gob.pe para informarse y verificar la información antes de compartirla.