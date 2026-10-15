El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, brindó una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). (Foto: Presidencia)
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, brindó una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

El Gobierno asignó a varios ministros de Estado la responsabilidad de atender en determinadas regiones las emergencias que se presentarán por el Fenómeno El Niño en las próximas semanas.

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