La presidenta Keiko Fujimori presentó el Plan Nacional de Educación 2026 - 2031 | Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
La presidenta Keiko Fujimori presentó el Plan Nacional de Educación 2026 - 2031 | Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori presentó este lunes el Plan Nacional de Educación 2026-2031, en una actividad realizada en la Institución Educativa N° 1211 José María Arguedas, en el distrito de Santa Anita, en la que también participó el ministro de Educación, José Antonio Chang.