La presidenta Keiko Fujimori presentó este lunes el Plan Nacional de Educación 2026-2031, en una actividad realizada en la Institución Educativa N° 1211 José María Arguedas, en el distrito de Santa Anita, en la que también participó el ministro de Educación, José Antonio Chang.

La mandataria explicó que el plan nacional busca mejorar la calidad educativa de los escolares y garantizar que accedan a mejores oportunidades en el futuro.

“Hoy podemos presentar este Plan (Nacional de Educación) del próximo quinquenio, que lo que busca es mejorar la calidad educativa, que lo que busca es que nuestros chicos tengan mejores posibilidades”, indicó.

Durante su presentación, Fujimori también anunció que su gobierno construirá 2.000 colegios y modernizará y remodelará 3.000 más, para que los estudiantes tengan mejores condiciones de aprendizaje. Enfatizó que se debe contar con infraestructura adecuada para recuperar la calidad educativa en el país.

En la actividad también estuvo presente el ministro de Educación, José Antonio Chang | Foto: Jesús Saucedo @photo.gec

“Vamos a transformar esos presupuestos en colegios modernos y hemos planteado la construcción de 2,000 colegios nuevos en los próximos cuatro años, se construirán 500 colegios por años y la modernización y remodelación de 3,000 colegios más para que nuestros hijos puedan estudiar en un lugar digno”, manifestó.

La presidenta sostuvo que el Plan Nacional de Educación 2026-2031 fue discutido no solo con el equipo técnico, sino también con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, a fin de garantizar el presupuesto necesario para concretar las acciones que este contempla.

También indicó que la currícula escolar debe modernizarse y no debe contemplar ningún tipo de ideología, sino fomentar medidas como la lectura. Para ello, anunció que se promoverá que los niños lean una hora al día en todos los colegios a nivel nacional.

Keiko Fujimori dijo que se entregará 6 millones de kits escolares en los próximos cinco años, y añadió que los colegios, además de contar con todos los servicios básicos, deberán tener las herramientas fundamentales para estudiar como Internet satelital.

Finalmente, anunció que se capacitará a los docentes y se involucrará más a los padres en la educación de sus hijos, y al mismo tiempo se creará una escuela para los directores de los colegios.

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