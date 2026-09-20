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Resumen

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Usuarios en redes sociales han reportado que, desde hace un par de días, se han instalado separadores en un tramo de la avenida Javier Prado que parecen ser utilizados para delimitar un carril exclusivo para vehículos particulares.

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