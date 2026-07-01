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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una modalidad de estafa está ganando cada vez más terreno en el Perú. Todo empieza con un mensaje SMS con un contenido atractivo para los usuarios —porque supuestamente se ganaron un premio— o también con un mensaje alarmante, como un supuesto problema en su banca móvil. Sin embargo, todo se trata de una farsa orquestada por delincuentes que se hacen pasar por entidades financieras para engañar a los ciudadanos. El modus operandi consiste en enviar estos mensajes junto con un enlace fraudulento y, al hacer clic, las víctimas pueden terminar perdiendo todo el dinero de sus cuentas.

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