El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar medidas de preparación ante la continuidad de las lloviznas previstas en sectores de la costa peruana entre el lunes 17 y el miércoles 19 de agosto, según el Aviso Meteorológico N.° 323 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El aviso comprende la costa de los departamentos de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua y Tacna, además de la Provincia Constitucional del Callao. El pronóstico contempla lloviznas de moderada a extrema intensidad durante el periodo señalado.

Lloviznas y vientos se intensificarán en la costa entre el lunes 17 y miércoles 19 de agosto. (Foto: Andina)

De acuerdo con el Senamhi, se estiman acumulados cercanos a 0,5 mm por día en La Libertad y Áncash, alrededor de 1 mm por día en Lima e Ica, próximos a 3,7 mm por día en Arequipa y de aproximadamente 2,2 mm por día en Tacna y Moquegua.

El fenómeno meteorológico estará acompañado por un incremento de la velocidad del viento. También se prevé cobertura nubosa, así como presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

Estas condiciones podrían incrementar la sensación de frío en las zonas comprendidas en el aviso meteorológico.

Ante este escenario, el Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y debidamente señalizadas, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de la población hacia zonas seguras ante una eventual emergencia.

Costa peruana tendrá lloviznas, vientos y niebla durante los próximos días. (Foto: Andina)

La institución también recomendó comprobar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías de cada jurisdicción. Asimismo, recordó que pueden presentarse deslizamientos y huaicos.

A la población, el Indeci recomendó proteger y reforzar los techos de las viviendas. También planteó establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci informó que, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de los departamentos comprendidos en el aviso y coordina con las autoridades regionales y locales las acciones frente a los posibles efectos del fenómeno meteorológico.