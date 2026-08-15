Indeci recomienda medidas de prevención ante continuidad de lloviznas en la costa. (Foto: Andina)
Indeci recomienda medidas de prevención ante continuidad de lloviznas en la costa. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar medidas de preparación ante la continuidad de las lloviznas previstas en sectores de la costa peruana entre el lunes 17 y el miércoles 19 de agosto, según el Aviso Meteorológico N.° 323 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

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