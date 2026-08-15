El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar medidas de preparación ante la continuidad de las lloviznas previstas en sectores de la costa peruana entre el lunes 17 y el miércoles 19 de agosto, según el Aviso Meteorológico N.° 323 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar medidas de preparación ante la continuidad de las lloviznas previstas en sectores de la costa peruana entre el lunes 17 y el miércoles 19 de agosto, según el Aviso Meteorológico N.° 323 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
LEE: Marina de Guerra descarta tsunami en Perú tras sismo de magnitud 7,7 en Indonesia
El aviso comprende la costa de los departamentos de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua y Tacna, además de la Provincia Constitucional del Callao. El pronóstico contempla lloviznas de moderada a extrema intensidad durante el periodo señalado.
De acuerdo con el Senamhi, se estiman acumulados cercanos a 0,5 mm por día en La Libertad y Áncash, alrededor de 1 mm por día en Lima e Ica, próximos a 3,7 mm por día en Arequipa y de aproximadamente 2,2 mm por día en Tacna y Moquegua.
El fenómeno meteorológico estará acompañado por un incremento de la velocidad del viento. También se prevé cobertura nubosa, así como presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.
Estas condiciones podrían incrementar la sensación de frío en las zonas comprendidas en el aviso meteorológico.
Ante este escenario, el Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y debidamente señalizadas, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de la población hacia zonas seguras ante una eventual emergencia.
La institución también recomendó comprobar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías de cada jurisdicción. Asimismo, recordó que pueden presentarse deslizamientos y huaicos.
MÁS: Simulacro Nacional Multipeligro deja balance de más de 10 mil fallecidos
A la población, el Indeci recomendó proteger y reforzar los techos de las viviendas. También planteó establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.
El Indeci informó que, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de los departamentos comprendidos en el aviso y coordina con las autoridades regionales y locales las acciones frente a los posibles efectos del fenómeno meteorológico.
VIDEO RECOMENDADO
- Alerta Sismate fue emitida durante Simulacro Nacional Multipeligro
- Carlos Pachas, el profesor que convirtió las redes sociales en una ventana para conocer la historia de Chincha
- El ritmo de un sueño: Miguel Ángel Ballumbrosio y su apuesta por la cultura en Chincha
- Paro de transportistas en Arequipa: manifestantes bloquean vía en Cerro Colorado por reducción de pasajes
- Sismo de magnitud 3.4 se registró en Moquegua, según informó el IGP
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.