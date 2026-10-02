Martes 22 de septiembre 2025 Medicina legal: Jhonsson Pulpo" será trasladado a un penal donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva.
Martes 22 de septiembre 2025 Medicina legal: Jhonsson Pulpo" será trasladado a un penal donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO
Por Redacción EC

Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, fue condenado a 35 años de prisión efectiva por el delito de robo agravado con consecuente muerte de la comerciante Santos Juliana Eustaquio, de 60 años, ocurrido en Trujillo en 2020. La víctima era conocida como la “reina de la papa”.

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