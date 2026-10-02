Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, fue condenado a 35 años de prisión efectiva por el delito de robo agravado con consecuente muerte de la comerciante Santos Juliana Eustaquio, de 60 años, ocurrido en Trujillo en 2020. La víctima era conocida como la “reina de la papa”.
Según la información difundida sobre el caso, Cruz Torres reconoció su responsabilidad y aceptó los cargos. El crimen ocurrió cuando Eustaquio se encontraba junto a sus familiares a bordo de una mototaxi. El atacante le habría arrebatado el dinero que llevaba en un morral antes de dispararle y escapar del lugar.
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