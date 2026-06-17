Resumen

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Los trabajos ejecutados comprendieron el mantenimiento de siete escaleras metropolitanas, aproximadamente 850 metros lineales de trece muros de contención. (Foto: Emape)
Los trabajos ejecutados comprendieron el mantenimiento de siete escaleras metropolitanas, aproximadamente 850 metros lineales de trece muros de contención. (Foto: Emape)
Por Redacción EC

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), entidad de la Municipalidad de Lima, entregó las obras de mejoramiento y mantenimiento de escaleras, muros de contención y espacios públicos en el asentamiento humano Villa El Carmen, ubicado en el distrito de Independencia.