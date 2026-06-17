La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), entidad de la Municipalidad de Lima, entregó las obras de mejoramiento y mantenimiento de escaleras, muros de contención y espacios públicos en el asentamiento humano Villa El Carmen, ubicado en el distrito de Independencia.

La intervención beneficia directamente a más de 5,200 vecinos y forma parte de las acciones impulsadas por la MML para mejorar la calidad de vida en las zonas altas de la ciudad, mediante la recuperación de infraestructura peatonal y espacios de integración comunitaria.

Los trabajos ejecutados comprendieron el mantenimiento de siete escaleras metropolitanas, aproximadamente 850 metros lineales de trece muros de contención, el mejoramiento integral de una losa deportiva y la recuperación de un baño público, con una inversión aproximada de S/ 260 mil.

Como parte de las labores se instalaron más de 1,700 metros lineales de barandas y pasamanos para reforzar la seguridad de los peatones. Asimismo, se realizaron trabajos de resane y acondicionamiento de pasos, contrapasos y muros, así como el pintado integral de las estructuras intervenidas.

La recuperación del sector también incluyó la eliminación de aproximadamente una tonelada de residuos sólidos, el mantenimiento de áreas verdes y la ejecución de intervenciones artísticas inspiradas en la chacana andina y mosaicos decorativos que hoy le otorgan una nueva identidad visual al barrio.

Uno de los espacios más valorados por la comunidad es la losa deportiva, que fue completamente recuperada para la práctica de fútbol, vóley y básquet. Además, se mejoraron los accesos, se repararon las mallas metálicas de protección y se acondicionaron los servicios higiénicos.

El gerente general de Emape, Edgar Lara Florián, destacó que este tipo de intervenciones no solo mejoran la infraestructura urbana, sino que también fortalecen la integración social y la convivencia vecinal.

“Estamos recuperando espacios para las personas. Estas obras permiten que los vecinos transiten con mayor seguridad, cuenten con mejores espacios para el deporte y disfruten de entornos más ordenados y accesibles. Ese es el compromiso que tenemos con las comunidades de Lima Metropolitana”, señaló.

Por su parte, los vecinos destacaron el impacto positivo de las obras en su vida diaria. “Antes subir era complicado, especialmente para los adultos mayores y los niños. Ahora tenemos escaleras más seguras, espacios limpios y una cancha donde nuestros hijos pueden jugar tranquilos. Ver nuestro barrio así nos llena de orgullo”, expresó una dirigente vecinal durante la inauguración.

Con esta intervención, Villa El Carmen muestra un nuevo rostro. Las escaleras que recorren el cerro ya no solo conectan viviendas; también representan oportunidades, seguridad y una mejor calidad de vida para miles de familias de Independencia.