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La declaración a sus 250 años

“El documento no solo justificó la rebelión al enumerar una larga lista de quejas contra el rey británico, sino, lo que es mucho más importante, también proclamó un criterio moral detrás de la decisión de romper con el imperio”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    Resumen

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    Dirigiéndose a “un mundo sincero”, los rebeldes americanos declararon su independencia de Gran Bretaña un 4 de julio de hace 250 años enunciando las ahora famosas frases:

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