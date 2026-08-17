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Resumen

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Hayden Panettiere falleció a los 36 años en Carolina del Sur. (Fotos: Capturas/AFP)
Hayden Panettiere falleció a los 36 años en Carolina del Sur. (Fotos: Capturas/AFP)
Por Leslie A. Galván

Hayden Panettiere pasó buena parte de su vida frente a una cámara, desde su aparición, siendo apenas una bebé, en un anuncio de juguetes infantiles de Playskool. Para la generación de los 2000 y comienzos de la década de 2010, fue la adolescente que interpretó a la ‘súper’ porrista de “Héroes” o a la nueva animadora del colegio en “Triunfos robados: Todo o Nada”. Por eso, su fallecimiento, a los 36 años, el pasado 16 de agosto en Carolina del Sur, Estados Unidos, golpeó a una generación que creció viéndola en pantalla.

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