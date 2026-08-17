Hayden Panettiere pasó buena parte de su vida frente a una cámara, desde su aparición, siendo apenas una bebé, en un anuncio de juguetes infantiles de Playskool. Para la generación de los 2000 y comienzos de la década de 2010, fue la adolescente que interpretó a la ‘súper’ porrista de “Héroes” o a la nueva animadora del colegio en “Triunfos robados: Todo o Nada”. Por eso, su fallecimiento, a los 36 años, el pasado 16 de agosto en Carolina del Sur, Estados Unidos, golpeó a una generación que creció viéndola en pantalla.

Hayden Panettiere interpretó a Britney Allen en la película “Triunfos robados: Todo o nada”. (Foto: Captura de video)

Estaba a pocos días de cumplir 37 años cuando una llamada del 911 cambió el rumbo de la historia. “Hola a todos, parece que tenemos un paro cardíaco. Reanimación cardiopulmonar por sobredosis se está llevando a cabo”, se escucha en la comunicación de paramédicos difundida el domingo por la tarde, según difundió TMZ. Una amiga de Hayden se comunicó tras hallar a la actriz en estado crítico. Por su parte, la policía aseguró que no había indicios de que el evento se tratara de un “delito ni circunstancias sospechosas”.

En tanto, el padre de la actriz, Alan “Skip” Panettiere, confirmó el fallecimiento a través de un comunicado difundido por la familia: “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos sus conocidos y a los millones que la vieron en pantalla”.

Hayden Panettiere: el conflicto de su vida

Meses antes de morir, Panettiere había decidido contar su propia historia. El 19 de mayo publicó “This Is Me: A Reckoning”, sus memorias en las que habló de su infancia en Hollywood, la presión de crecer bajo exposición pública, la depresión posparto, la adicción, la recuperación, el abuso doméstico de parte de su exnovio y la compleja decisión de ceder la custodia de su hija Kaya a su padre Wladimir Klitschko, exboxeador ucraniano.

Además, por primera vez en público, habló de su bisexualidad. De alguna forma, con su libro buscaba recuperar el control sobre un relato. Uno que, durante años, había circulado en titulares y fotografías.

“Tuve la oportunidad de construir una carrera increíble y lo dejé caer justo hasta el piso”, dijo la actriz en el podcast Jay Shetty.

Había atravesado una etapa difícil tras el nacimiento de Kaya, en 2014. Sufrió depresión posparto y dificultades para establecer el vínculo que esperaba con su bebé, según indicó en múltiples entrevistas. A ello, se sumaron problemas de adicción al alcohol y a medicamentos, que se agravaron durante su regreso a “Nashville”. En 2018, mientras continuaba con su proceso de recuperación, tomó la decisión más dolorosa de su vida: ceder la custodia de su hija cuando la niña tenía tres años.

Hayden Panettiere y su hija. (Foto: Difusión)

La maternidad quedó desde entonces atravesada por la distancia, aunque mantenían continua comunicación telefónica y la actriz viajaba a Ucrania de visita. “Me duele no ser la madre que pensé que sería y, definitivamente, no ser la madre que quiero ser (créanme, nadie debería tener que criar a un hijo a través de videollamadas), y aunque extraño tanto a Kaya y me duele el corazón, sé lo afortunada que soy de ser su madre”, escribe en su libro.

Panettiere atravesaría otra relación marcada por la violencia. Comenzó a salir con el actor Brian Hickerson en 2018 y la relación estuvo marcada por episodios de violencia doméstica. En varias ocasiones entre 2018 y 2022, fue arrestado y, en 2021, recibió una condena de 45 días de cárcel por golpear a Panettiere en el rostro. La actriz siempre convivió con conflictos personales que, rara vez, quedaban fuera de los titulares en Estados Unidos.

Las pérdidas de Hayden Panettiere Personas importantes Hayden Panettiere estaba soportando varias pérdidas. Su hermano menor, Jansen Panettiere, murió a los 28 años en febrero de 2023. La familia informó que falleció por cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y complicaciones de la válvula aórtica. Hayden era cinco años mayor que Jansen y había hablado del impacto de su muerte: “Era mi único hermano, y mi deber era protegerlo. (...) Cuando lo perdí, sentí que perdía la mitad de mi alma”, dijo a People.

Años después, Panettiere seguía de luto. La muerte de su amiga y compañera de reparto de “Sueños sobre hielo” (Disney), Michelle Trachtenberg, a los 39 años en febrero de 2025, también había dejado una imagen difícil de ignorar para la actriz y quienes crecieron con aquellas películas juveniles.

Video de Hayden Panettiere cuando era bebé

Crecer en medio de la fama

Panettiere comenzó a trabajar siendo una niña, primero en comerciales y luego en televisión. Participó en series como “One Life to Live”, “Guiding Light” y “Ally McBeal”, además de prestar su voz a Dot en “Bichos: una aventura en miniatura”. En 2006, con 17 años, llegó “Héroes”, donde interpretó a Claire Bennet, uno de los rostros juveniles más reconocibles de la televisión de los 2000. Entre 2012 y 2018, interpretó a Juliette Barnes en “Nashville”, papel que le valió dos nominaciones al Globo de Oro.

Su experiencia como joven actriz también incluyó situaciones que describió como perturbadoras. En sus memorias, Panettiere relató dos episodios de exposición sexual cuando tenía 19 años. En uno, una amiga la llevó a un yate en el sur de Francia y le pidió que se acostara con un cantante británico diez años mayor, cuya identidad no reveló. La actriz rechazó la situación y abandonó el lugar. Meses después, contó que un actor y director ganador del Premio Oscar, también sin identificar, se exhibió ante ella durante una fiesta privada.

De hecho, la historia de Panettiere abre una conversación más amplia sobre lo que ocurre cuando una persona aprende a trabajar y convivir con la mirada pública antes de terminar de construir su propia identidad. Así lo plantea Mariapia Ibárcena, productora peruana de contenido infantil. Explica que el riesgo aparece cuando un niño asume responsabilidades propias de un adulto. “Muchos de estos chicos en el mundo trabajan específicamente para mantener a las familias. (...) Tienen demasiada responsabilidad y presión de adulto con el cerebro que emocionalmente todavía es de un niño”, dice.

El debate volvió a cobrar fuerza con “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, documental de 2024 que revisó las experiencias de antiguos actores y trabajadores de programas infantiles de Nickelodeon. Ariana Grande, quien creció como estrella juvenil de esa cadena y hoy está en el ojo público por supuestos conflictos emocionales, también habló sobre la necesidad de reforzar la protección en la industria y el acompañamiento psicológico de los menores en el set de rodaje.

“No pondría el caso de Hayden Panettiere como una actriz a quien el éxito se le desapareció, porque ella tenía una carrera que trascendió su estatus de actriz adolescente. Ella se retira de manera abrupta. Rechaza una cantidad de papeles y su argumento ambiguo era principalmente para ocuparse de problemas personales y emocionales”, comenta André Didyme-Dôme, psicólogo y periodista de The Hollywood Reporter Colombia.

Décadas después y sumando casos de víctimas del medio, Hollywood continúa revisando cuánto protege realmente a quienes llegan a sus sets. “Puede que la industria del cine y la televisión en Hollywood haya cambiado muchísimo después del movimiento en contra del abuso, MeToo, pero los traumas quedan, las huellas quedan en los artistas afectados”, afirma.