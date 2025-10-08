Después de 28 horas de detención fue liberado el conductor de la empresa de transportes Urano Tours, José Manuel Villafuerte. Ello, tras protagonizar un incidente con la suboficial de la Dirección de Turismo de la Policía Nacional Teresa Cuba Lara, conocida en redes como “Lady 2 soles”, quien se habría negado a pagar su pasaje y el de sus acompañantes.

El trabajador de transporte denunció irregularidades en el proceso de detención, ocurrido el pasado 5 de octubre tras el altercado en el que Villafuerte solicitó que pagaran a Cuba Lara pagar sus pasajes. La negativa de la agente de la PNP ocasionó una discusión y, luego de ello, la suboficial de tercera convocó a más de seis efectivos de la Unidad de Tránsito, quienes ordenaron al conductor detenerse, pese a que estaban en una zona de alto tránsito vehicular.

“Esta señora nunca se identifica, subió con su hijo y un acompañante. Mi error fue pedirle que se identifique. Lo que pasó es que llamo a un coronel, todo fue un infierno. Ella casi me hace chocar en Bolognesi, yo me quise detener en la comisaria de Alfonso Ugarte y ella me dijo sigue tu camino que en Caquetá te van a detener”, narró sobre lo sucedido a Panamericana Televisión, tras su liberación

Es decir, durante la discursión la suboficial le advirtió que sería interceptado en la avenida Caquetá, situación que se concretó con la llegada de un numeroso grupo de agentes quienes cerraron el tráfico y detuvieron la unidad. Posteriormente, el conductor fue trasladado a la Comisaría de Monserrate.

“No lo han detenido ni al Monstruo así, como va a tener el poder de detener el tráfico de Caquetá, que es una pista bien concurrida. De verdad sí lo llegó a cerrar, llegaron los nueve efectivos”, añadió consternado el conductor afectado.

Pasajeros grabaron a mujer policía de civil llamando a sus colegas para detener a chofer. Al parecer no habría querido pagar pasaje de su familia.

La participación del gran número de agentes despertó la indignación de los pasajeros de la unidad, quienes grabaron los hechos. Estas imágenes se propagaron rápidamente en redes sociales en un momento en el que la PNP es cuestionada por la población peruana debido a la ola de criminalidad que padecen. “Tantos policías porque no pagó pasajes, pero cuando matan no llegan”, increparon los usuarios ante la llegada de los agentes policiales.

Además, en RPP el conductor manifestó que en la comisaría le atribuyeron delitos graves, como amenazas de muerte y secuestro, acusaciones que considera falsas. Además, señaló que él cumplía con su ruta formal y que tanto su unidad como su documentación estaban en regla y que no existía justificación legal para las imputaciones elevadas por la suboficial.

Acta de detención del conductor en la comisaría de Monserrate. Foto: Fuentes de El Comercio

Por otra parte, el abogado de José Manuel Villafuerte denunció que el acta de detención está firmada por la suboficial “sin tener competencia alguna”.

“Le está imputando desobediencia y resistencia a la autoridad y eso a lo mucho es una falta administrativa, pero de la unidad. Lo que sí constituye delito es la manera como lo han intervenido. Porque ella llama a la policía, lo interviene y le levanta un acta de intervención y lo envía a calabozo, pero ella no es encargada de eso, eso lo tuvo que hacer la sección de delitos de la comisaria de Monserrate. Ella no tenia competencia alguna”, explicó Rodrigo Noblecilla.

Además, dijo que su defendido presentará una denuncia contra la suboficial por abuso de autoridad.