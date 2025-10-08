No contestar llamadas de desconocidos: la inusual recomendación de la presidenta Boluarte para luchar contra las extorsiones en opinión de las víctimas

En medio del paro de transportistas que se desarrolló el último lunes en Lima, la presidenta Dina Boluarte lanzó un polémico pedido que generó bastantes cuestionamientos . Ella pidió a los ciudadanos a no abrir los mensajes extorsivos ni responder las llamadas de personas desconocidas o que provengan del extranjero, como una forma, según dijo, de prevenir las extorsiones.

“Un paro de 24 horas, 48 horas, hermano transportista, no resuelve ni va a resolver el problema (de la extorsión), todos tenemos que sumar. Las denuncias que lleguen a los celulares de (parte de) estos extorsionadores, a la ciudadanía en general (les pido que) no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado al celular. Contacto que no tienen registrado en sus contactos no respondan, pero sí den cuenta a la Policía de aquellos números o de aquellos WhatsApp, Telegram, Signal, del que fuera, desde el que están mandando los mensajes”, expresó la mandataria el último lunes.

“No los abran (los mensajes) porque ahí es que inmediatamente entra el punto de la extorsión. No contesten, no abran los mensajes, comuniquen a la Policía, que hará la indagación”, añadió Boluarte Zegarra.

La presidenta Dina Boluarte lanzó polémica propuesta sobre el tema de las extorsiones (Foto: Presidencia)

“El código del Perú es 51. Si a sus celulares ingresan otro código, queridos compatriotas, no respondan porque (ahí está) el tema de la extorsión, si bien es cierto se está incrementando porque también hay más denuncias, las personas están denunciando, a lo que anteriormente se quedaban calladas. La Policía las va a respaldar en todo momento”, sentenció la jefa de Estado.

Como era de esperarse, la propuesta de la mandataria fue respaldada por el ministro del Interior, Carlos Malaver. “Lo que ha dicho la presidenta es cierto. Lamentablemente, vivimos en una etapa donde estamos dependiente de la tecnología y, sobre todo, del teléfono, no podemos estar sin atender la telefonía. Entonces, la recomendación es que de teléfonos desconocidos no contesten porque no solamente es que puedan recibir amenazas, sino que puede ser llevado a un aplicativo y la vacíen las cuentas”, explicó.

No es la primera vez que la presidenta Dina Boluarte trata de desmarcarse del aumento de la delincuencia en los últimos años. “Este problema de la delincuencia y el crimen organizado no lo ha generado la presidenta Boluarte, el Ejecutivo, el Congreso o el Poder Judicial, viene de atrás”, manifestó la mandataria el pasado jueves cuando se realizaba un paro de un grupo de transportistas.

“Como no conocen, hablan cosas que no tienen asidero”, comentó dirigente de bodeguero

Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, cuestionó las declaraciones de la mandataria Dina Boluarte sobre las extorsiones y consideró que evidencian que desconoce cuáles son los mecanismos que utilizan los delincuentes para acechar a sus víctimas.

“La presidenta no conoce los mecanismos por los cuales se generan las extorsiones, ya que no es solamente por un mensaje, las extorsiones vienen por distintos mecanismos, como las llamadas. Varias veces no hemos contestado, pero las amenazas vienen por diversas modalidades. Mal haríamos en decir: ‘bueno, no contesten’, pero si no contestan, te insisten y cambian de número”, afirmó Choy a El Comercio.

“Como no conocen, hablan cosas que no tienen asidero”, añadió.

Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.

La presidenta Dina Boluarte pidió a las víctimas denunciar las extorsiones ante la Policía, pero Choy recordó que muchos de los casos son archivados por el Ministerio Público. Ante ello, los bodegueros han tomado la iniciativa y han publicado una guía para orientar sobre cómo denunciar una extorsión, pero que, según dijo, en la Fiscalía se entrampa el trámite, por lo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos les ha brindado abogados de oficio.

“Muchas de nuestras denuncias han sido archivadas. Nos dicen que denunciemos, pero al final las archivan los fiscales porque no hacen el seguimiento del delito. En algunos casos, el fiscal dice que (la denuncia) no reúne las pruebas necesarias y lo sueltan al delincuente”, refirió Choy.

Choy recordó que el sector bodeguero fue el primero en ser extorsionado desde el 2021, pero las autoridades no adoptaron medidas y actualmente se ha extendido a otras actividades económicas con más fuerza, como el de transporte urbano. Advirtió que, hasta julio pasado, más de mil bodegas han cerrado por las extorsiones, por lo que pidió quese aplique a los delincuentes las recientes leyes aprobadas por el Congreso, como el de criminalidad sistemática,

Presidenta debe “pensar en la realidad del país”, indicó dirigente de Gamarra

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, consideró que las expresiones de la mandataria Dina Boluarte son “bastantes desafortunadas” y la invitó a “pensar en la realidad del país” antes de dar una opinión de un tema tan grave.

La dirigente recordó que los empresarios de Gamarra se promocionan a través de las redes sociales o entregan sus tarjetas con sus números telefónicos porque es la única forma de que el cliente se pueda comunicar con ellos, por lo que deben contestar cada vez que reciben una llamada. “Entonces cómo conseguimos nuevos clientes si solo contestamos a los que tenemos registrados. Esa es la realidad”, afirmó a El Comercio.

“Le proponemos a la presidenta (Dina Boluarte) acciones mucho más concretas para desterrar este mal, que no es una broma, estamos hablando de la vida y la seguridad de las personas. Eso no se soluciona con no contestar”, agregó.

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

Además, Saldaña Ramos cuestionó que la presidenta Dina Boluarte solo se limite a decir que las personas no contesten los mensajes o llamadas de los extorsionadores, pues recordó que los delincuentes envían sobres a las casas de las víctimas con mensajes amenazantes, fotos de sus familiares o con balas para intimidarlos.

“A quien le corresponde solucionar principalmente es a las autoridades, a ella principalmente porque es la presidenta de la República, quien tiene la obligación con su gobierno de garantizar la seguridad a todos”, afirmó.

La dirigente pidió a las autoridades a actuar ante la llegada de la campaña navideña, lo que acentúa el cobro de cupos a los vendedores ambulantes que se ubican en las calles aledañas al emporio comercial de Gamarra. Remarcó que ya entregó la información de los implicados a la Policía y espera que el caso se concrete.

Los extorsionadores disparan y luego exigen el pago, indicó dirigente de transporte

El sector transporte es uno de los más golpeados por las extorsiones, por lo que no cayeron bien las expresiones de la presidenta Dina Boluarte. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, recordó que los delincuentes han cambiado de modalidad, ya que antes enviaban la amenaza antes de atacar, pero actualmente asesinan y luego exigen el pago del cupo.

“Esas declaraciones están fuera de contexto, es una falta de respeto, falta de empatía y propio de una persona que no sabe dónde está parada, no sabe lo que pasa en el país y está fuera de la realidad, no sé si sus asesores le informan de lo que sucede en nuestro país. Es una respuesta impropia de una persona que tiene una responsabilidad de estar velando por todos los temas del país”, indicó Vargas a El Comercio.

El dirigente de transporte enfatizó que le corresponde a la mandataria asumir su responsabilidad y estar al frente de las acciones contra las extorsiones y la delincuencia. “Ella tiene una responsabilidad de velar y cuidar, como primera funcionaria del Estado, por la seguridad de todos los ciudadanos”, aseveró.

Vargas aseguró que las extorsiones se han acentuado en los últimos años porque “este Gobierno no está haciendo absolutamente nada”.

Una similar posición tuvo Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet) Perú. “Es triste y lamentable lo que dice la presidenta (Dina Boluarte), pareciera que vive en otro mundo. Apago y bloqueo mi teléfono, pero matan a mi chofer o me matan a mí”, expresó.